El coste de producción de los smartphones Huawei ha aumentado drásticamente

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El coste de producción de los smartphones Huawei ha aumentado drásticamente

En el mercado mundial de móviles, el fuerte aumento de los precios de los chips de memoria y componentes está afectando gravemente a las grandes empresas tecnológicas, incluida Huawei. Según ixbt.com, este problema ha iniciado un periodo de prueba para toda la industria, obligando a los fabricantes a reconsiderar sus políticas de precios. Así lo informa el portal Ixbt.com.

El director ejecutivo de Huawei, Yu Chengdong, señaló que el aumento en el precio de la memoria necesaria para los gadgets modernos ha elevado el coste de producción de un solo dispositivo en más de 200 USD. Esto está provocando un aumento drástico en los gastos de la empresa.

El impacto del precio de la memoria

Debido a que muchos smartphones Huawei están equipados con módulos de memoria de alta capacidad, la empresa siente este golpe de encarecimiento con más fuerza que otros. Hasta hace poco, la dirección de la empresa intentaba asumir los costes adicionales para no cambiar los precios de los productos finales para los consumidores.

Sin embargo, según los expertos, es imposible mantener este enfoque limitado durante mucho tiempo. Se dice que este ritmo de crecimiento de los costes ha provocado una disminución significativa en la rentabilidad general del negocio.

Política de precios futura

Yu Chengdong admitió abiertamente que la empresa se verá obligada a aumentar los precios de sus smartphones en el futuro. Según él, garantizar la estabilidad del negocio en las condiciones actuales es la tarea principal.

«Si no tomamos las medidas necesarias y seguimos incurriendo en pérdidas, el negocio no podrá sobrevivir a largo plazo. La empresa debe sobrevivir primero», señaló Yu Chengdong.

Estos cambios no solo afectan a la marca Huawei, sino a toda la industria móvil, impulsando a los fabricantes a adaptarse a las nuevas realidades económicas.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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