El smartphone Honor Power 3 llegará con una pantalla gigante y el nuevo chip Dimensity 8600

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El smartphone Honor Power 3 llegará con una pantalla gigante y el nuevo chip Dimensity 8600

Según Ixbt.com, Honor se prepara para presentar su smartphone de nueva generación, el Honor Power 3. Se espera que este dispositivo cuente con una pantalla significativamente más grande y una batería masiva en comparación con los modelos anteriores, lo que está captando la atención de los usuarios. Así lo informa Ixbt.com.

Según las primeras filtraciones, el futuro gadget contará con un enorme panel de 7 pulgadas. Otro informante confirma que el smartphone estará equipado con una moderna pantalla OLED plana. A modo de comparación, el modelo Honor Power 2 lanzado el año pasado tenía un panel LTPS OLED plano de 6,79 pulgadas.

Rendimiento y nuevo procesador

Los detalles del hardware del smartphone también están atrayendo la atención de los expertos. Según la información preliminar, se espera que el Honor Power 3 utilice el nuevo chip Dimensity 8600, diseñado para la gama media-alta.

Se estima que este nuevo procesador se fabricará utilizando una tecnología de proceso avanzada de 3 nm. Se espera que la arquitectura actualizada del procesador no solo aumente drásticamente el rendimiento general del dispositivo, sino que también mejore el sistema de gestión térmica. El lanzamiento de este chip está previsto para finales de 2026 o principios de 2027, lo que encaja perfectamente con los plazos de lanzamiento del smartphone.

La principal ventaja del smartphone

Se espera que una de las características más importantes y únicas del dispositivo sea su batería. Aunque la capacidad exacta aún no se ha revelado oficialmente, las filtraciones anteriores indican que este modelo estará equipado con una de las baterías más grandes en la historia de la marca.

Cabe recordar que el anterior Honor Power 2 estaba equipado con una enorme batería de 10 080 mAh basada en tecnología de silicio-carbono. Se espera que el nuevo modelo ofrezca un rendimiento energético al menos igual al de su predecesor.

HonorHonor Power 3Dimensity 8600SmartphonePantalla OLED
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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