Científicos probaron una tecnología para enviar olores a través de Internet

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Científicos probaron una tecnología para enviar olores a través de Internet

Ahora, podría ser posible transmitir no solo imágenes, videos y sonido, sino también olores a través de Internet. Científicos han probado el sistema Scentronic, diseñado para convertir olores en datos digitales y recrearlos en otro dispositivo.

Esta tecnología permite transmitir información sobre olores en formato digital y recrearla mediante un dispositivo receptor. Esto podría crear la posibilidad de percibir olores específicos a través de Internet en el futuro.

Si la tecnología se perfecciona y se implementa, podría utilizarse en viajes virtuales, comercio en línea y servicios de entretenimiento digital. Por ejemplo, no es descartable que, además de ver la imagen de una flor o comida en Internet, sea posible sentir su aroma.

Sin embargo, para que la tecnología se popularice, sus capacidades y aplicaciones prácticas deben estudiarse más a fondo.

ScentronicTecnologías DigitalesInternetTransmisión de OloresInnovación
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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