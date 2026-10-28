Científicos probaron una tecnología para enviar olores a través de Internet
Ahora, podría ser posible transmitir no solo imágenes, videos y sonido, sino también olores a través de Internet. Científicos han probado el sistema Scentronic, diseñado para convertir olores en datos digitales y recrearlos en otro dispositivo.
Esta tecnología permite transmitir información sobre olores en formato digital y recrearla mediante un dispositivo receptor. Esto podría crear la posibilidad de percibir olores específicos a través de Internet en el futuro.
Si la tecnología se perfecciona y se implementa, podría utilizarse en viajes virtuales, comercio en línea y servicios de entretenimiento digital. Por ejemplo, no es descartable que, además de ver la imagen de una flor o comida en Internet, sea posible sentir su aroma.
Sin embargo, para que la tecnología se popularice, sus capacidades y aplicaciones prácticas deben estudiarse más a fondo.
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