Nueva estafa en Telegram: el esquema del falso "voto"

·19·Tecnología
Nueva estafa en Telegram: el esquema del falso "voto"

Uzbekistán: Los casos de robo masivo de cuentas de Telegram bajo la apariencia de falsos «concursos» y «votos» han aumentado drásticamente entre los usuarios. El Centro de Ciberseguridad del Ministerio del Interior y la policía de Taskent instan a los ciudadanos a estar alerta ante estos ataques de phishing que se propagan rápidamente.

Lo más peligroso es que estos mensajes no provienen de desconocidos, sino de sus conocidos más cercanos, amigos o familiares cuya cuenta ya ha sido hackeada.

¿Cómo funciona el esquema de fraude?

Los ciberdelincuentes explotan la confianza de las personas y su deseo de ayudar a sus seres queridos en 5 pasos:

  1. Un mensaje bajo una máscara de confianza: De un conocido: «Hola, por favor, entra en este enlace y vota por mi sobrino/hijo/abuela» o «Estamos participando en el concurso de la mejor madre/abuela» una petición sincera de este tipo;

  2. Página falsa (phishing): Al hacer clic en el enlace, se abre una página falsa que replica perfectamente la apariencia y el diseño de Telegram;

  3. Solicitud de datos: Bajo el pretexto de validar el voto, el sitio le pide su número de teléfono y el código de acceso secreto de 5 dígitos enviado por la aplicación Telegram;

  4. Control perdido en un instante: Tan pronto como escribe el código, los estafadores acceden a su cuenta desde otro dispositivo y lo cierran por la fuerza en todos sus dispositivos (finalizan la sesión);

  5. Consecuencias y extorsión: A través de la cuenta hackeada, se envían nuevos mensajes engañosos a todos sus contactos o se pide a sus seres queridos que transfieran dinero urgentemente a una tarjeta.

3 reglas de oro para protegerse

Para proteger sus datos personales y su perfil, es obligatorio seguir estas recomendaciones:

  • Nunca acceda a enlaces sospechosos: Incluso si lo envió su pariente más cercano, no abra enlaces sobre votos, regalos o premios en efectivo. Primero llámelo para verificar si realmente envió ese mensaje;

  • No le diga su código secreto a nadie: El código de seguridad recibido por Telegram o SMS es información personal. No lo introduzca en ningún sitio ni se lo proporcione a nadie;

  • Active la verificación en dos pasos (2FA) inmediatamente: En la aplicación: «Ajustes» ➔ «Privacidad y seguridad» ➔ «Verificación en dos pasos» (Two-Step Verification) entre en esta sección, establezca una contraseña compleja y vincule su correo electrónico. En este caso, aunque los estafadores obtengan el código de validación, no podrán acceder a la cuenta sin la contraseña adicional.

¿Qué hacer si su cuenta ha sido robada?

Si ha sido engañado y ha introducido sus datos, cada segundo es crucial:

  • Cierre las sesiones activas: Si su aplicación Telegram ha quedado abierta en una computadora u otra tableta, vaya inmediatamente a «Ajustes» ➔ «Dispositivos» (Devices) y elimine las sesiones desconocidas;

  • Cambie la contraseña: Lo antes posible, configure una contraseña de dos pasos o tome medidas para congelar temporalmente la cuenta;

  • Informe a sus seres queridos: Avise a sus amigos y conocidos por llamada telefónica u otras redes de que su cuenta ha sido hackeada, para que no caigan en la trampa del fraude escrito en su nombre.

El Centro de Ciberseguridad del Ministerio del Interior insta a todos los ciudadanos a seguir las reglas de higiene digital y a advertir a sus seres queridos.

TelegramCiberseguridadPhishingMinisterio del InteriorEstafa
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Aviso a los conductores: cuentas robadas mediante mapas de combustible falsosAviso a los conductores: cuentas robadas mediante mapas de combustible falsos13 julio 18:22Nueva estafa detectada a través de canales falsos de Telegram sobre dronesNueva estafa detectada a través de canales falsos de Telegram sobre drones11 junio 17:27Ciberseguridad: los spammers pasan de los mensajes masivos a los ataques dirigidosCiberseguridad: los spammers pasan de los mensajes masivos a los ataques dirigidos31 julio 02:24Hackers intentan robar las copias de seguridad de los usuarios de SignalHackers intentan robar las copias de seguridad de los usuarios de Signal29 mayo 00:28Estafadores roban 400.000 USD en nombre de Uniswap a través de GoogleEstafadores roban 400.000 USD en nombre de Uniswap a través de Google26 mayo 12:13Kaspersky Lab participó en la nueva ciberoperación de InterpolKaspersky Lab participó en la nueva ciberoperación de Interpol25 mayo 23:24
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Tecnología noticias

Precios actuales del iPhone 18 en el mercado Malika
Precios actuales del iPhone 18 en el mercado Malika
Precios actuales del iPhone 18 Pro y Pro Max
Precios actuales del iPhone 18 Pro y Pro Max
La inteligencia artificial descifró un código misterioso de la era napoleónica
La inteligencia artificial descifró un código misterioso de la era napoleónica
Se han anunciado los nuevos precios del iPhone 18 Pro Max
Se han anunciado los nuevos precios del iPhone 18 Pro Max
Se conocen los precios actuales del iPhone 18 Pro y Pro Max
Se conocen los precios actuales del iPhone 18 Pro y Pro Max
Precios actualizados del iPhone 18 Pro Max: lista completa
Precios actualizados del iPhone 18 Pro Max: lista completa
Precios de iPhone 18 Pro y Pro Max al 10 de octubre
Precios de iPhone 18 Pro y Pro Max al 10 de octubre
Un vuelo a baja altura: ¿puede el nuevo Tesla Roadster salvar el mercado masivo?
Un vuelo a baja altura: ¿puede el nuevo Tesla Roadster salvar el mercado masivo?