Nueva estafa en Telegram: el esquema del falso "voto"

Uzbekistán: Los casos de robo masivo de cuentas de Telegram bajo la apariencia de falsos «concursos» y «votos» han aumentado drásticamente entre los usuarios. El Centro de Ciberseguridad del Ministerio del Interior y la policía de Taskent instan a los ciudadanos a estar alerta ante estos ataques de phishing que se propagan rápidamente.

Lo más peligroso es que estos mensajes no provienen de desconocidos, sino de sus conocidos más cercanos, amigos o familiares cuya cuenta ya ha sido hackeada.

¿Cómo funciona el esquema de fraude?

Los ciberdelincuentes explotan la confianza de las personas y su deseo de ayudar a sus seres queridos en 5 pasos:

Un mensaje bajo una máscara de confianza: De un conocido: «Hola, por favor, entra en este enlace y vota por mi sobrino/hijo/abuela» o «Estamos participando en el concurso de la mejor madre/abuela» una petición sincera de este tipo; Página falsa (phishing): Al hacer clic en el enlace, se abre una página falsa que replica perfectamente la apariencia y el diseño de Telegram; Solicitud de datos: Bajo el pretexto de validar el voto, el sitio le pide su número de teléfono y el código de acceso secreto de 5 dígitos enviado por la aplicación Telegram; Control perdido en un instante: Tan pronto como escribe el código, los estafadores acceden a su cuenta desde otro dispositivo y lo cierran por la fuerza en todos sus dispositivos (finalizan la sesión); Consecuencias y extorsión: A través de la cuenta hackeada, se envían nuevos mensajes engañosos a todos sus contactos o se pide a sus seres queridos que transfieran dinero urgentemente a una tarjeta.

3 reglas de oro para protegerse

Para proteger sus datos personales y su perfil, es obligatorio seguir estas recomendaciones:

Nunca acceda a enlaces sospechosos: Incluso si lo envió su pariente más cercano, no abra enlaces sobre votos, regalos o premios en efectivo. Primero llámelo para verificar si realmente envió ese mensaje;

No le diga su código secreto a nadie: El código de seguridad recibido por Telegram o SMS es información personal. No lo introduzca en ningún sitio ni se lo proporcione a nadie;

Active la verificación en dos pasos (2FA) inmediatamente: En la aplicación: «Ajustes» ➔ «Privacidad y seguridad» ➔ «Verificación en dos pasos» (Two-Step Verification) entre en esta sección, establezca una contraseña compleja y vincule su correo electrónico. En este caso, aunque los estafadores obtengan el código de validación, no podrán acceder a la cuenta sin la contraseña adicional.

¿Qué hacer si su cuenta ha sido robada?

Si ha sido engañado y ha introducido sus datos, cada segundo es crucial:

Cierre las sesiones activas: Si su aplicación Telegram ha quedado abierta en una computadora u otra tableta, vaya inmediatamente a «Ajustes» ➔ «Dispositivos» (Devices) y elimine las sesiones desconocidas;

Cambie la contraseña: Lo antes posible, configure una contraseña de dos pasos o tome medidas para congelar temporalmente la cuenta;

Informe a sus seres queridos: Avise a sus amigos y conocidos por llamada telefónica u otras redes de que su cuenta ha sido hackeada, para que no caigan en la trampa del fraude escrito en su nombre.

El Centro de Ciberseguridad del Ministerio del Interior insta a todos los ciudadanos a seguir las reglas de higiene digital y a advertir a sus seres queridos.