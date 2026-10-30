«La bomba atómica es un juguete para nosotros»: Irán podría crear un arma nuclear en 48 horas

·8·Mundo
«La bomba atómica es un juguete para nosotros»: Irán podría crear un arma nuclear en 48 horas

Mohammad Javad Larijani, destacado estadista y político iraní, ha atraído la atención de la comunidad internacional con una nueva y explosiva declaración sobre el potencial nuclear del país. Larijani, exasesor del Líder Supremo, el ayatolá Ali Jamenei, afirmó que la industria nuclear iraní está muy por delante de sus competidores regionales y globales: Pakistán, India e Israel.

Subrayó que la creación y producción de una bomba atómica se ha convertido en un proceso sencillo para Teherán, que no plantea ninguna dificultad técnica o científica.

«1-2 semanas o 48 horas son suficientes»: ¿Cuál es el nivel de capacidad técnica?

Javad Larijani reveló que la base científica de Irán ya tiene plena capacidad operativa:

  • Un salto a corto plazo: Según el político, si se toma una decisión política, Irán tiene la capacidad de preparar un arma atómica completa en solo 1-2 semanas, o incluso en 24-48 horas;

  • Superioridad industrial: Larijani afirma que Irán posee un sistema más avanzado que sus vecinos con estatus oficial de potencia nuclear y que Israel en términos de tecnologías nucleares, capacidades de enriquecimiento y potencial científico.

«Simplemente no queremos»: La nueva doctrina de Teherán

A través de esta declaración, Larijani propone una teoría nueva y peligrosa en la política exterior de Irán:

  • La filosofía de la renuncia consciente: Según él, aunque el país ha llegado a un nivel en el que está a un paso de tener armas nucleares, existe una fatwa religiosa del Líder Supremo que prohíbe formalizarlas como arma. Es decir, la ausencia de la bomba no se explica por falta de capacidad, sino porque Teherán «simplemente no quiere» tenerla conscientemente;

  • Crítica a las restricciones internacionales: El político condenó enérgicamente el «Acuerdo Nuclear» de 2015 (JCPOA), enfatizando que Irán debe ser reconocido oficialmente como miembro del «club nuclear» mundial; de lo contrario, sería apropiado suspender su participación en el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP).

Una herramienta de presión y disuasión

Según analistas militares y políticos internacionales, tales declaraciones radicales de políticos de alto rango como Larijani sirven a varios objetivos geopolíticos:

  • Advertencia a Israel y Occidente: En el contexto de las tensiones militares en Oriente Medio, Teherán utiliza estas declaraciones para implementar una política de disuasión nuclear contra sus rivales;

  • Ventaja en las negociaciones diplomáticas: La reducción del tiempo necesario para crear una bomba atómica se utiliza como una herramienta de presión psicológica constante para aliviar las sanciones occidentales y obtener ventaja en futuras negociaciones políticas.

Las afirmaciones de la parte iraní sobre haber cruzado los umbrales técnicos para la creación de una bomba atómica se están convirtiendo en un factor serio que obliga a replantear fundamentalmente el sistema de seguridad en Oriente Medio.

Mohammad Javad LarijaniPrograma nuclear iraníAyatollah Ali JameneiJCPOAGeopolítica
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

«¡O combustible nuclear, o conflicto militar!»: EE. UU. lanza un ultimátum tajante a Teherán«¡O combustible nuclear, o conflicto militar!»: EE. UU. lanza un ultimátum tajante a Teherán14 septiembre 08:31Japón retira 16 000 pistolas de juguete capaces de disparar balas realesJapón retira 16 000 pistolas de juguete capaces de disparar balas reales23 octubre 10:29El presidente iraní Masoud Pezeshkian lanza un duro golpe a la hipocresía internacional (video)El presidente iraní Masoud Pezeshkian lanza un duro golpe a la hipocresía internacional (video)24 septiembre 17:48Pezeshkian lanza una propuesta urgente a EE. UU.: debate nuclear en la ONU y respuesta de la Casa BlancaPezeshkian lanza una propuesta urgente a EE. UU.: debate nuclear en la ONU y respuesta de la Casa Blanca25 septiembre 08:55EE. UU. ha preparado un plan para utilizar la «madre de todas las bombas» contra IránEE. UU. ha preparado un plan para utilizar la «madre de todas las bombas» contra Irán16 octubre 19:19Rebelión de los profesionales: el gigante estadounidense abandona el proyecto nuclear de Bill GatesRebelión de los profesionales: el gigante estadounidense abandona el proyecto nuclear de Bill Gates22 septiembre 08:39
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Mundo noticias

La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
En China, una novia regala una tarjeta gráfica de 12 000 dólares a su futuro esposo
En China, una novia regala una tarjeta gráfica de 12 000 dólares a su futuro esposo
Ciudad fantasma en China: ¿qué secreto esconde esta ciudad abandonada hace 15 años?
Ciudad fantasma en China: ¿qué secreto esconde esta ciudad abandonada hace 15 años?
Patos « trabajando » en los arrozales: ¿cómo ayudan a los agricultores?
Patos « trabajando » en los arrozales: ¿cómo ayudan a los agricultores?
Teléfonos Nokia pedidos hace 16 años finalmente llegan a su destino
Teléfonos Nokia pedidos hace 16 años finalmente llegan a su destino
Se revela qué sucederá con los planetas tras la muerte del Sol
Se revela qué sucederá con los planetas tras la muerte del Sol
Una mujer de 38 años espera cuatrillizos idénticos
Una mujer de 38 años espera cuatrillizos idénticos
Un falso profeta ghanés construye arcas para salvar a la humanidad
Un falso profeta ghanés construye arcas para salvar a la humanidad