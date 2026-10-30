«La bomba atómica es un juguete para nosotros»: Irán podría crear un arma nuclear en 48 horas

Mohammad Javad Larijani, destacado estadista y político iraní, ha atraído la atención de la comunidad internacional con una nueva y explosiva declaración sobre el potencial nuclear del país. Larijani, exasesor del Líder Supremo, el ayatolá Ali Jamenei, afirmó que la industria nuclear iraní está muy por delante de sus competidores regionales y globales: Pakistán, India e Israel.

Subrayó que la creación y producción de una bomba atómica se ha convertido en un proceso sencillo para Teherán, que no plantea ninguna dificultad técnica o científica.

«1-2 semanas o 48 horas son suficientes»: ¿Cuál es el nivel de capacidad técnica?

Javad Larijani reveló que la base científica de Irán ya tiene plena capacidad operativa:

Un salto a corto plazo: Según el político, si se toma una decisión política, Irán tiene la capacidad de preparar un arma atómica completa en solo 1-2 semanas, o incluso en 24-48 horas;

Superioridad industrial: Larijani afirma que Irán posee un sistema más avanzado que sus vecinos con estatus oficial de potencia nuclear y que Israel en términos de tecnologías nucleares, capacidades de enriquecimiento y potencial científico.

«Simplemente no queremos»: La nueva doctrina de Teherán

A través de esta declaración, Larijani propone una teoría nueva y peligrosa en la política exterior de Irán:

La filosofía de la renuncia consciente: Según él, aunque el país ha llegado a un nivel en el que está a un paso de tener armas nucleares, existe una fatwa religiosa del Líder Supremo que prohíbe formalizarlas como arma. Es decir, la ausencia de la bomba no se explica por falta de capacidad, sino porque Teherán «simplemente no quiere» tenerla conscientemente;

Crítica a las restricciones internacionales: El político condenó enérgicamente el «Acuerdo Nuclear» de 2015 (JCPOA), enfatizando que Irán debe ser reconocido oficialmente como miembro del «club nuclear» mundial; de lo contrario, sería apropiado suspender su participación en el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP).

Una herramienta de presión y disuasión

Según analistas militares y políticos internacionales, tales declaraciones radicales de políticos de alto rango como Larijani sirven a varios objetivos geopolíticos:

Advertencia a Israel y Occidente: En el contexto de las tensiones militares en Oriente Medio, Teherán utiliza estas declaraciones para implementar una política de disuasión nuclear contra sus rivales;

Ventaja en las negociaciones diplomáticas: La reducción del tiempo necesario para crear una bomba atómica se utiliza como una herramienta de presión psicológica constante para aliviar las sanciones occidentales y obtener ventaja en futuras negociaciones políticas.

Las afirmaciones de la parte iraní sobre haber cruzado los umbrales técnicos para la creación de una bomba atómica se están convirtiendo en un factor serio que obliga a replantear fundamentalmente el sistema de seguridad en Oriente Medio.