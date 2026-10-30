Gran limpieza en Brasil: Ancelotti anuncia su plan de renovación radical de la selección

·23·Deportes
Gran limpieza en Brasil: Ancelotti anuncia su plan de renovación radical de la selección

Tras el inesperado fracaso en la Copa del Mundo, ha comenzado un periodo de reformas profundas y relevo generacional en la selección nacional de Brasil. El seleccionador de los «Pentacampeones» Carlo Ancelotti ha anunciado el inicio del proceso de renovación de la plantilla, revelando que el equipo se está reconstruyendo sobre la base de una nueva generación.

El experimentado técnico italiano subrayó que se han fijado objetivos a largo plazo para el equipo, señalando que los partidos de noviembre serán un campo de pruebas crucial para el grupo renovado.

«El momento ideal para la renovación»: El plan de Ancelotti

En una entrevista concedida al diario español «Sport.es», el seleccionador detalló la nueva política de la selección nacional:

  • El inicio de las reformas: «Hemos iniciado el proceso de renovación del equipo y es el momento perfecto para hacerlo. Ya empezamos a evaluar a jugadores jóvenes en septiembre, y ahora seguimos observando a los talentos que pueden ser el futuro de la selección brasileña», declaró Ancelotti;

  • Prioridad a la juventud: Se ha formado una plantilla equilibrada, compuesta por nueve jugadores en edad olímpica y 15 futbolistas menores de 23 años;

  • Un pilar de experiencia: Aunque la plantilla se está rejuveneciendo, el cuerpo técnico ha mantenido a cinco jugadores clave de la última Copa del Mundo que servirán como pilares esenciales para este nuevo ciclo.

La prueba de noviembre: Gira por Asia

La renovada selección nacional de Brasil disputará sus próximos partidos de preparación en el continente asiático en noviembre:

  • Rivales: La «Seleção» se enfrentará a las selecciones nacionales de Japón y Singapur en partidos amistosos;

  • Objetivo: A través de estos encuentros, Ancelotti pretende poner a prueba la resistencia de los jóvenes talentos en el escenario internacional y finalizar la columna vertebral del equipo para los futuros torneos oficiales.

Estos cambios radicales en los pentacampeones del mundo marcan el inicio de una era nueva, fuerte y dinámica para el fútbol brasileño.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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