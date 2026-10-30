Goles al final: intensos duelos en la jornada 26 del campeonato de Uzbekistán

·97·Deportes
Goles al final: intensos duelos en la jornada 26 del campeonato de Uzbekistán

Los encuentros de la jornada 26 de la Superliga de Uzbekistán estuvieron llenos de drama futbolístico, lucha intensa y goles anotados en los últimos segundos. Mientras que el Pakhtakor, en plena lucha por el título, logró 3 puntos importantes fuera de casa, el Sogdiana restableció el equilibrio en Zomin durante el tiempo añadido.

Los partidos disputados el 30 de octubre registraron varios resultados inesperados y una serie de expulsiones (tarjetas rojas).

Khorezm — Pakhtakor 0:1: gol en el minuto 88 y expulsión masiva en el 90+7

Uno de los choques más tensos de la jornada tuvo lugar en Urgench:

  • El golpe decisivo: El destino del partido se decidió en el minuto 88: el centrocampista del Pakhtakor, Karimov, marcó el gol que dio una victoria de oro a los de Tashkent;

  • Tensión en el minuto 90+7: En los últimos segundos del tiempo añadido, los nervios fallaron. Como resultado, Tahsin del Pakhtakor y Otakhonov del Khorezm fueron expulsados, terminando ambos equipos con 10 jugadores.

Sogdiana — Bukhara 1:1: la salvación en el minuto 90+1

En el partido disputado en Zomin, el Sogdiana evitó la derrota al final:

  • La superioridad del Bukhara: En el minuto 57, Mamasiddiqov puso a los visitantes por delante en el marcador;

  • El giro en el tiempo añadido: Los de Jizzakh aumentaron la presión y lograron empatar en el minuto 90+1 gracias a un gol de Kamolov — 1:1;

  • Tarjeta roja: Pocos minutos después de igualar el marcador, en el minuto 90+4, el jugador del Sogdiana, Karimov, recibió una tarjeta roja y abandonó el campo.

Kokand-1912 — Kyzylkum 0:0: empate contra un rival con un hombre menos

En el partido celebrado en Kokand no se abrió el marcador:

  • Expulsión temprana: Ya en el minuto 39, el legionario del Kyzylkum, Jigauri, fue expulsado por una falta;

  • Superioridad no aprovechada: Aunque los jugadores del Kokand-1912 tuvieron superioridad numérica durante casi una hora, no pudieron romper la defensa de Navoi y el partido terminó en empate sin goles.

A medida que se acerca el final de la Superliga, cada punto obtenido es fundamental para decidir el destino final de los equipos en la tabla de posiciones.

Superliga de UzbekistánPakhtakorSogdianaKokand-1912Fútbol
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

¿Se sacrifica el campeonato por la Copa? Mirjalol Qosimov revela la verdad¿Se sacrifica el campeonato por la Copa? Mirjalol Qosimov revela la verdad26 octubre 07:25Drama en el minuto 90+2: el AGMK vence al Kokand-1912 en casa y sube al 4º puestoDrama en el minuto 90+2: el AGMK vence al Kokand-1912 en casa y sube al 4º puesto25 octubre 18:07Neftchi da un gran paso hacia el título tras vencer a Pakhtakor a domicilioNeftchi da un gran paso hacia el título tras vencer a Pakhtakor a domicilio23 octubre 21:525 goles en 3 partidos: Anvar Hojimirzayev, elegido mejor jugador de julio5 goles en 3 partidos: Anvar Hojimirzayev, elegido mejor jugador de julio5 agosto 22:49El equipo de Uzbekistán gana plata y bronce en el Campeonato Mundial de AstanaEl equipo de Uzbekistán gana plata y bronce en el Campeonato Mundial de Astana27 octubre 22:40Lionel Messi y los jugadores argentinos revelaron el método secreto de Jordan PickfordLionel Messi y los jugadores argentinos revelaron el método secreto de Jordan Pickford16 julio 13:58
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Deportes noticias

Rebelión inesperada en el City: Rico Lewis decide dejar el equipo por culpa de Husanov
Rebelión inesperada en el City: Rico Lewis decide dejar el equipo por culpa de Husanov
«Habrá boda»: El abuelo de Sindorov habla sobre Assaubayeva
«Habrá boda»: El abuelo de Sindorov habla sobre Assaubayeva
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
¿Por qué los comentaristas occidentales no digieren el estilo de Bakhodir Jalolov?
¿Por qué los comentaristas occidentales no digieren el estilo de Bakhodir Jalolov?
Erling Haaland ha decidido dejar el Manchester City: revelado su nuevo destino
Erling Haaland ha decidido dejar el Manchester City: revelado su nuevo destino
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
¿Se le abre el camino a Husanov? La prensa británica analiza su futuro en Manchester
¿Se le abre el camino a Husanov? La prensa británica analiza su futuro en Manchester