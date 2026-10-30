Goles al final: intensos duelos en la jornada 26 del campeonato de Uzbekistán

Los encuentros de la jornada 26 de la Superliga de Uzbekistán estuvieron llenos de drama futbolístico, lucha intensa y goles anotados en los últimos segundos. Mientras que el Pakhtakor, en plena lucha por el título, logró 3 puntos importantes fuera de casa, el Sogdiana restableció el equilibrio en Zomin durante el tiempo añadido.

Los partidos disputados el 30 de octubre registraron varios resultados inesperados y una serie de expulsiones (tarjetas rojas).

Khorezm — Pakhtakor 0:1: gol en el minuto 88 y expulsión masiva en el 90+7

Uno de los choques más tensos de la jornada tuvo lugar en Urgench:

El golpe decisivo: El destino del partido se decidió en el minuto 88: el centrocampista del Pakhtakor, Karimov, marcó el gol que dio una victoria de oro a los de Tashkent;

Tensión en el minuto 90+7: En los últimos segundos del tiempo añadido, los nervios fallaron. Como resultado, Tahsin del Pakhtakor y Otakhonov del Khorezm fueron expulsados, terminando ambos equipos con 10 jugadores.

Sogdiana — Bukhara 1:1: la salvación en el minuto 90+1

En el partido disputado en Zomin, el Sogdiana evitó la derrota al final:

La superioridad del Bukhara: En el minuto 57, Mamasiddiqov puso a los visitantes por delante en el marcador;

El giro en el tiempo añadido: Los de Jizzakh aumentaron la presión y lograron empatar en el minuto 90+1 gracias a un gol de Kamolov — 1:1;

Tarjeta roja: Pocos minutos después de igualar el marcador, en el minuto 90+4, el jugador del Sogdiana, Karimov, recibió una tarjeta roja y abandonó el campo.

Kokand-1912 — Kyzylkum 0:0: empate contra un rival con un hombre menos

En el partido celebrado en Kokand no se abrió el marcador:

Expulsión temprana: Ya en el minuto 39, el legionario del Kyzylkum, Jigauri, fue expulsado por una falta;

Superioridad no aprovechada: Aunque los jugadores del Kokand-1912 tuvieron superioridad numérica durante casi una hora, no pudieron romper la defensa de Navoi y el partido terminó en empate sin goles.

A medida que se acerca el final de la Superliga, cada punto obtenido es fundamental para decidir el destino final de los equipos en la tabla de posiciones.