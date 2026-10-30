El Real Madrid está dando pasos firmes para traer de vuelta al Santiago Bernabéu a su canterano, quien se ha convertido en una auténtica sensación en la Serie A, Nico Pazal estadio Santiago Bernabéu.

El talentoso centrocampista de 22 años está brillando con el Como, captando la atención de todos los grandes clubes europeos. Según el reconocido periodista español Ramón Álvarez de Mon, la directiva del club blanco está decidida a activar la cláusula especial del jugador el próximo verano para recomprarlo por 80 millones de euros haciendo valer su derecho de tanteo.

Un recital en Champions League y la goleada al Manchester United

El valor de mercado y el interés por Nico Paz alcanzaron su punto máximo tras la última jornada de la Champions League:

Un partidazo contra el Manchester United: En el duelo contra el gigante inglés, el mediocentro de 22 años demostró un liderazgo absoluto, marcando dos goles y repartiendo una asistencia; En el foco mundial:

Esta actuación fenomenal le permitió entrar en el once ideal de la jornada y consolidarse como uno de los creadores de juego más prometedores del fútbol europeo. Una oferta rechazada y la historia del acuerdo de 60 millones

La salida del joven jugador de Madrid y su llegada a Italia tiene una historia particular:

La apuesta por el Como:

En el mercado anterior, el club madrileño intentó recuperarlo, pero Nico Paz rechazó la propuesta. Prefirió tener minutos de juego constantes y crecer en Italia antes que quedarse en el banquillo; La gran inversión del club italiano:

La directiva del Como, confiando en el potencial de la joven estrella, pagó al Real Madrid 60 millones de euros para hacerse con todos sus derechos; La estrategia del Madrid:

Durante el traspaso, el Real Madrid incluyó una cláusula de recompra prioritaria, que permite a los blancos recuperar al jugador por 80 millones de euros antes que cualquier otro comprador. Con su juego constante y productivo, Nico Paz se perfila como el candidato ideal para el relevo generacional en el mediocampo del Real Madrid, y su regreso a la casa blanca la próxima temporada es cada vez más probable.

Ko‘rsatayotgan barqaror va sermahsul o‘yini bilan «Real» yarim himoyasidagi avlodlar almashinuvi uchun ideal nomzodga aylanayotgan Nikolas Pas kelasi mavsumda yana «qirollik» libosini kiyishi tobora oydinlashib bormoqda.