El exluchador de la UFC Saidyoqub Qahramonov derrotado en el torneo ACA 209

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El exluchador de la UFC Saidyoqub Qahramonov derrotado en el torneo ACA 209

En la capital de Tayikistán, Dusambé, se celebró el prestigioso torneo de MMA ACA 209 . En uno de los combates principales, el experimentado atleta uzbeko y exluchador de la UFC, Saidyoqub Qahramonov , subió al octágono.

El intenso y reñido enfrentamiento contra el representante local Baxtovar Yunusov duró tres asaltos completos y tuvo un desenlace inesperado.

Combate completo de 3 asaltos y decisión de los jueces

Los detalles del encuentro, lleno de ataques potentes y lucha posicional, fueron los siguientes:

  • Desarrollo del combate: Los 3 asaltos del combate se disputaron por completo y ambos contrincantes ofrecieron una resistencia seria;

  • Decisión unánime de los jueces: Al finalizar el combate, los jueces laterales reconocieron unánimemente la superioridad del luchador tayiko Baxtovar Yunusov con puntuaciones de — 30:27, 30:27 y 30:26 , declarándolo ganador.

Victoria del debutante y cambios en los récords

Este enfrentamiento crucial provocó cambios significativos en la carrera profesional de ambos luchadores:

  • Debut exitoso de Baxtovar Yunusov: Este duelo marcó el debut de Yunusov en la liga ACA. Tras esta victoria, su registro global alcanzó 12 victorias, 1 derrota y 1 empate;

  • La racha de Qahramonov se detiene: Saidyoqub Qahramonov vio interrumpida su racha de tres victorias consecutivas. Tras este resultado, el número de derrotas de nuestro compatriota asciende a 4.

Esta competición en Dusambé fue el centro de atención de los aficionados a las artes marciales de la región y tiene gran importancia para los rankings de la organización.

ACA 209Saidyoqub QahramonovBaxtovar YunusovMMAArtes Marciales
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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