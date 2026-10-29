La Copa de la Liga inglesa (Carabao Cup) sigue ofreciendo resultados inesperados y choques sensacionales. Después de que el campeón vigente de la Premier League, el Arsenal, fuera eliminado por el Fleetwood Town de una categoría inferior, protagonizando una de las mayores sorpresas en la historia del torneo, todas las miradas se centraron en el duelo entre el Manchester Cityy el Brighton.

Los «Citizens», actuales campeones del torneo, hicieron sufrir a sus aficionados. El encuentro, que terminó 2-2 en el tiempo reglamentario, se decidió en la tanda de penaltis, donde los pupilos de Enzo Maresca se impusieron por 4-3, asegurando su pase a los cuartos de final.

Crónica del enfrentamiento en el Etihad: de un inicio aburrido a una tensión aterradora

Aunque el partido comenzó con calma, a medida que pasaban los minutos se convirtió en una verdadera batalla copera:

Un inicio soso y el gol de Yalcouyé: Durante los primeros 29 minutos apenas hubo ocasiones. Pero en el minuto 31, el Brighton abrió el marcador: tras un rechace, Malick Yalcouyé anotó su tercer gol de la temporada (0-1).

El gol de Kovacic tras 18 meses de sequía: Cerca del final de la primera parte, el City aumentó la presión. Tras un pase preciso de Phil Foden, Mateo Kovacic disparó desde fuera del área para igualar el marcador (1-1). Fue el primer gol del centrocampista croata en 18 meses.

El problema defensivo del equipo de Maresca en la segunda parte: Al volver del descanso, la defensa local volvió a mostrarse errática. Rutter puso el 2-1 en el segundo minuto de la reanudación, devolviendo la ventaja al Brighton.

El talón afortunado de Reis: En el minuto 72, un tiro libre de Rayan Cherki rebotó inesperadamente en el talón de Vitor Reis, cambiando la trayectoria del balón y estableciendo el 2-2.

Abdukodir Khusanovy su entrada al campo, calificada por Flashscore

En la parte final del partido, la atención de los aficionados se centró en nuestro compatriota Abdukodir Khusanov:

Cambio en el minuto 76: El entrenador Enzo Maresca dio entrada al defensa uzbeko Abdukodir Khusanov en lugar de Rico Lewis para corregir los errores defensivos.

90 segundos de peligro: A falta de 90 segundos para el final, un error grave de Khusanov permitió al centrocampista del Brighton, Mats Wieffer, estrellar el balón en el poste, salvando al City de una dolorosa derrota.

Calificación de Flashscore: El portal estadístico evaluó las acciones de Khusanov en este partido con un 6,4Esta cifra se registró como la cuarta nota más baja entre los jugadores de los «Citizens» que participaron en el encuentro.

Las paradas de Rulli y la rápida revancha en la Premier League

En la tanda de penaltis, tras el fallo de Kovacic, parecía que la iniciativa pasaba al rival. Sin embargo, el portero Gerónimo Rulli detuvo los disparos de Yasin Ayari y del capitán rival Lewis Dunk, llevando al club de Manchester a los cuartos de final.

La intriga de la copa no termina aquí: El Manchester Cityy el Brighton se volverán a enfrentar en pocos días, el sábado 31 de octubre, en el marco de la Premier League, en un duelo que promete ser una revancha sin cuartel.