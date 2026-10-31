Se elimina el límite de 5 horas para los usuarios de Claude Ultra

El servicio Claude está cambiando los nombres de sus planes de suscripción y eliminando ciertas restricciones de uso. El antiguo plan Max 20x ahora se llama Ultra, mientras que el plan Max 5x mantiene el nombre Max. La restricción de uso de 5 horas para los suscriptores de Ultra también se eliminará gradualmente.

Según la empresa, el monto de pago actual, las funciones del plan, la fecha de renovación y el límite semanal de los suscriptores de Max 20x se mantienen. Por lo tanto, los usuarios no tienen que pagar cargos adicionales ni renovar su suscripción debido al cambio de nombre.

Sin límite de cinco horas en Ultra

Algunas tareas de Claude pueden ejecutarse en segundo plano durante largos periodos. La empresa considera que el límite de 5 horas no debe obstaculizar estos flujos de trabajo. Por ello, se ha iniciado la eliminación de esta restricción en el plan Ultra.

Los cambios se implementarán gradualmente. Primero, la cuenta del usuario debe ser verificada. Este requisito tiene como objetivo reducir el fraude y el uso indebido del servicio.

Una vez verificada la cuenta, el límite se elimina automáticamente. El suscriptor será notificado por correo electrónico. No es necesario que cada usuario realice una solicitud individual.

El límite de uso semanal en el plan Ultra permanece al nivel del antiguo plan Max 20x, que es 10 veces superior al límite semanal de la suscripción Pro. La eliminación del límite de cinco horas permitirá a los usuarios utilizar su cuota semanal de forma más flexible a lo largo de los días.

Precios de suscripción

La página de precios de Claude muestra las siguientes tarifas:

• Plan Free: 0 dólares.

• Pro: 17 dólares al mes con suscripción anual, pagando 200 dólares por adelantado. Para quienes eligen el pago mensual, el precio es de 20 dólares.

• Max: 100 dólares al mes.

• Ultra: 200 dólares al mes.

Según el nuevo sistema de nombres, el antiguo plan Max 5x se llama Max, y Max 20x se llama Ultra. Tras los cambios, el límite semanal de Ultra se mantiene igual, pero la restricción de uso de 5 horas se elimina gradualmente.