Ronaldo no participará en el partido contra Pakhtakor

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Ronaldo no participará en el partido contra Pakhtakor

El delantero portugués Cristiano Ronaldo no fue incluido en la lista de jugadores del Al-Nassr que viajarán a Taskent. Por lo tanto, él no vendrá a Uzbekistán y no saltará al campo en el encuentro contra Pakhtakor.

El partido entre Pakhtakor y Al-Nassr, correspondiente a la Liga de Campeones Élite de la AFC, se disputará el 2 de noviembre en Taskent. Antes del encuentro, los aficionados esperaban la llegada del jugador a la capital, pero el portugués no formó parte de la convocatoria.

Como dato, las entradas para el sector VIP de este partido se habían vendido a 3 millones de soums. Aunque Ronaldo no vendrá a Taskent, se espera que el delantero senegalés del Al-Nassr, Sadio Mané, participe en el encuentro.

PakhtakorAl-NassrCristiano RonaldoSadio ManéLiga De Campeones Élite De La AFC
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor

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