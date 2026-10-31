Ronaldo no participará en el partido contra Pakhtakor

El delantero portugués Cristiano Ronaldo no fue incluido en la lista de jugadores del Al-Nassr que viajarán a Taskent. Por lo tanto, él no vendrá a Uzbekistán y no saltará al campo en el encuentro contra Pakhtakor.

El partido entre Pakhtakor y Al-Nassr, correspondiente a la Liga de Campeones Élite de la AFC, se disputará el 2 de noviembre en Taskent. Antes del encuentro, los aficionados esperaban la llegada del jugador a la capital, pero el portugués no formó parte de la convocatoria.

Como dato, las entradas para el sector VIP de este partido se habían vendido a 3 millones de soums. Aunque Ronaldo no vendrá a Taskent, se espera que el delantero senegalés del Al-Nassr, Sadio Mané, participe en el encuentro.