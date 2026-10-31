Donald Trump y su esposa Melania repartieron dulces de Halloween a los niños en la Casa Blanca (video)

El presidente de EE. UU., Donald Trump, y su esposa Melania Trump participaron el 29 de octubre en el evento tradicional organizado en la Casa Blanca con motivo de Halloween. Recibieron a niños vestidos con disfraces festivos y les repartieron dulces.

El evento tuvo lugar en el jardín sur de la Casa Blanca. Los niños, disfrazados de diversos personajes, se reunieron con el presidente y su esposa. Donald y Melania se tomaron fotos con ellos e incluso autografiaron los disfraces de algunos niños.

Durante la celebración se organizaron actuaciones musicales y diversas actividades de entretenimiento. Además, el avión presidencial estadounidense, Air Force One, sobrevoló la Casa Blanca a baja altura, captando la atención de los asistentes.

Como referencia, Halloween se celebra cada año el 31 de octubre. En Estados Unidos, en vísperas de la festividad, los niños siguen la tradición de disfrazarse y visitar casas pidiendo dulces.