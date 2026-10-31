Mundial histórico en Bakú: la selección sub-15 de Uzbekistán domina Asia Central

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Mundial histórico en Bakú: la selección sub-15 de Uzbekistán domina Asia Central

En la capital azerbaiyana, Bakú, concluyó la primera edición de la FIFA U-15 World Cup & Festival en la historia del fútbol. En este gran torneo, que contó con la participación de 189 asociaciones nacionales, la selección nacional sub-15 de Uzbekistán registró el mejor resultado entre los representantes de la región de Asia Central.

En la competición celebrada del 24 al 30 de octubre, los jóvenes uzbekos alcanzaron el puesto 42 en la tabla general, superando notablemente a todos sus rivales regionales.

Derbi de vecinos: la victoria contundente de Uzbekistán

Uno de los enfrentamientos más importantes y destacados del torneo tuvo lugar en la fase de grupos:

  • Duelo principal: En los partidos de grupo, las selecciones juveniles de Uzbekistán y Kazajistán se enfrentaron;

  • Victoria contundente: Nuestros compatriotas marcaron dos goles sin respuesta, ganando el encuentro por 2-0; Autores de los goles:

  • En el minuto 28, Javohirbek Erkinov abrió el marcador, mientras que en el minuto 34, Roman Ayzattulov aseguró la diferencia y sentenció el resultado final. Rendimiento de las selecciones de Asia Central

Entre los 189 países, la clasificación final de las naciones de Asia Central quedó de la siguiente manera:

1. Uzbekistán — puesto 42 (mejor resultado regional);

  • 2. Kirguistán — puesto 52; 3. Kazajistán — puesto 85 (victoria 4-1 contra Mozambique en el último partido);

  • 4. Tayikistán — puesto 97; 5. Turkmenistán — puesto 121.

  • Nuevo formato de la FIFA: 8 contra 8 y tiempos cortos Este festival, organizado por primera vez, siguió un reglamento especial diseñado para descubrir jóvenes talentos y fortalecer la integración global:

  • Formato de juego: Los encuentros se disputaron en un formato compacto

  • 8 contra 8; Límite de tiempo:

Cada partido constaba de dos periodos de 20 minutos (40 minutos en total).

El éxito de los jóvenes uzbekos en este gran escenario global de 189 equipos demuestra una vez más que el fútbol base en el país va por el camino correcto.

  • O‘yin formati: Bellashuvlar ixchamlashtirilgan 8×8 tartibida kechdi;

  • Vaqt cheklovi: Har bir bahs ikki qismdan iborat bo‘lib, taymlar 20 daqiqadan (jami 40 daqiqa) davom etdi.

O‘zbekiston o‘smirlarining 189 jamoa qatnashgan bunday yirik global maydondagi muvaffaqiyatli ishtiroki va mintaqa peshqadamligini ta’minlashi mamlakatda bolalar va o‘smirlar futboli to‘g‘ri rivojlanish yo‘lida ekanini yana bir bor isbotladi.

FIFA U-15 World CupUzbekistán sub-15BakúFútbol juvenilAsia Central
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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