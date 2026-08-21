Dell XPS 13 se convierte en un digno rival del MacBook Neo

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Dell XPS 13 se convierte en un digno rival del MacBook Neo

Los expertos de Tom’s Hardware han probado el nuevo Dell XPS 13, que funciona con la plataforma Intel Wildcat Lake. Este dispositivo se presentó como un rival directo del MacBook Neo económico de Apple y se espera que cambie considerablemente su posición en el mercado. Ixbt.com informa .

Según ixbt.com, el precio del nuevo Dell XPS 13 parte de 700 dólares. En comparación, este modelo no solo compite con el producto de Apple en precio, sino también en diseño y experiencia de uso, e incluso transmite una sensación más premium en algunos aspectos. Además, incorpora retroiluminación del teclado, dos puertos USB-C rápidos compatibles con DisplayPort 2.1 y carga, y pesa apenas 1 kilogramm.

Memoria RAM y pruebas de rendimiento

Durante las pruebas, los expertos compararon las versiones del dispositivo con 8 GB y 16 GB de RAM. Se comprobó que 8 GB de memoria RAM no son suficientes para que Windows 11 funcione plenamente. En particular, con 15 ventanas idénticas del navegador abiertas, el sistema con 16 GB funcionó de forma mucho más fluida y estable.

La versión de 16 GB también permitía cambiar de página más rápidamente. En los sistemas con 8 GB, la pantalla se volvía blanca durante unos instantes antes de que la página se recargara. Por ello, se recomienda a quienes trabajan en modo multitarea utilizar funciones de ahorro de memoria.

Características técnicas y autonomía

En cuanto al rendimiento, el procesador Intel Core 5 320 ofrece, en promedio, un nivel similar al del Apple A18 Pro. Sin embargo, el dispositivo de Dell destaca por contar con un SSD considerablemente más rápido. En autonomía, el Dell XPS 13 incluso obtuvo un resultado ligeramente superior al del MacBook Neo.

Según los expertos, los nuevos estándares establecidos por Apple también han impulsado a los fabricantes de dispositivos Windows a actuar. La competencia en este segmento ofrece finalmente a los consumidores la posibilidad de encontrar un portátil elegante y de calidad por menos de 1000 dólares.

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Abror Shuhratov
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