La respuesta de Dell al MacBook Neo resultó ser mucho más cara de lo esperado

El portátil XPS 13 DX13260 del gigante tecnológico estadounidense Dell, presentado en la feria Computex 2026, ha llegado a los mercados europeos. Inicialmente anunciado como un competidor válido y económico para el modelo MacBook Neo de Apple, el dispositivo se ha tasado a un precio mucho más alto de lo que los compradores esperaban. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según información de ixbt.com, Dell había prometido un precio de alrededor de 700 dólares para el nuevo portátil. Sin embargo, en las tiendas europeas, el modelo XPS 13 DX13260 se fijó en 1050 euros (aproximadamente 1220 dólares). Esto significa que es casi el doble de caro de lo previsto. Aunque los precios en Europa incluyen impuestos, una diferencia tan enorme entre los mercados de EE. UU. y Europa ha sorprendido a los expertos.

Comparativa de precios y descuentos para estudiantes

Curiosamente, Dell también ha implementado un sistema de descuentos especiales para estudiantes. Para los estudiantes europeos, el precio del portátil se ha reducido a 800 euros, mientras que en EE. UU. el precio para esta categoría es de 600 dólares. A pesar de ello, el precio con descuento en Europa sigue siendo más caro que el precio estándar en EE. UU.

Teniendo en cuenta que el precio inicial del MacBook Neo en el mercado europeo es de unos 700 euros, el nuevo producto de Dell no puede competir con él. Según los especialistas, el XPS 13 DX13260 ahora tendrá que competir no con el MacBook Neo, sino con el MacBook Air, que es considerablemente más caro.

Especificaciones técnicas y capacidades

La potencia interna y las capacidades técnicas del portátil cumplen plenamente con las exigencias modernas. Las características principales del dispositivo son las siguientes:

El último procesador Intel Core 5 320;

8 GB de memoria RAM y 512 GB de almacenamiento SSD permanente;

Pantalla de 13 pulgadas con una frecuencia de actualización de 120 Hz;

El estándar de comunicación inalámbrica Wi-Fi 7 más reciente;

Batería con una capacidad de 52 Wh.

Esta política de precios también es importante para el mercado de Uzbekistán. Normalmente, la tecnología llega a nuestra región basándose en los precios europeos y los pagos de aduanas. Esto significa que el modelo Dell XPS 13 DX13260 no será tan «barato» como se esperaba para los usuarios locales que buscan un portátil económico.

En conclusión, Dell pretendía golpear el dominio de Apple en el segmento económico con su nuevo modelo. Sin embargo, el precio inesperadamente alto en Europa podría afectar seriamente la estrategia de marketing de la compañía.