Apple planea cambiar radicalmente su calendario de presentaciones tradicional para fortalecer su posición en el mercado de smartphones y mantener una dinámica de ventas estable durante todo el año. Según la información más reciente difundida por la agencia Bloomberg, la compañía ha comenzado a trabajar en la segunda generación del iPhone Air, un modelo de cuerpo ultra delgado. Desarrollado bajo el proyecto V62, se espera que este dispositivo corrija las principales deficiencias del modelo anterior. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

La novedad más importante del nuevo iPhone Air 2 está relacionada con su sistema de cámaras. Mientras que se dice que el modelo Air de primera generación se limitaría a una sola cámara principal, en la segunda generación los ingenieros planean incluir un módulo ultra gran angular adicional. Esto permitirá a los usuarios evitar tener que elegir entre un diseño delgado y capacidades fotográficas de alta calidad.

Especificaciones técnicas y autonomía

Otro aspecto importante del dispositivo es su consumo de energía y tiempo de funcionamiento. Los ingenieros de Apple buscan aumentar significativamente la autonomía del iPhone Air 2. Sin embargo, debido a la extrema delgadez del chasis, ampliar la capacidad de la batería es una tarea compleja. Por ello, el enfoque principal estará en el nuevo chip A20 Pro, eficiente energéticamente, y en la optimización del software. Según los datos, este procesador se basará en la misma plataforma que los futuros modelos iPhone flagships.

El iPhone Air 2 mantendrá el estilo del modelo anterior en cuanto a diseño, pero la disposición de los componentes internos estará más optimizada. Según escribe el medio ixbt.com, Apple está revisando los plazos de lanzamiento de sus productos. Ahora, la compañía podría abandonar la costumbre de presentar todos sus nuevos smartphones simultáneamente en otoño.

Nueva estrategia de marketing

Según el nuevo plan, Apple dividirá la presentación de los dispositivos en dos etapas. En los meses de otoño, solo se mostrarán los flagships de gama más alta: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max y el primer smartphone con pantalla plegable de la compañía. Aproximadamente seis meses después, es decir, en la primavera de 2027, saldrán a la venta el iPhone 18 más asequible y el actualizado iPhone Air 2.

Esta estrategia permitirá a Apple distribuir sus ingresos de manera más uniforme durante el año. Asimismo, a través de este método, la compañía busca competir de manera más efectiva contra su principal rival, Samsung. El gigante surcoreano lleva ya varios años presentando sus modelos flagships (series Galaxy S y Galaxy Z) en diferentes estaciones del año.

Esta novedad también es de gran importancia para el mercado de Uzbekistán. Normalmente, las presentaciones de primavera sirven para dinamizar el mercado en un periodo donde el interés por los nuevos productos disminuye. Se espera que el iPhone Air 2, con su diseño elegante y especificaciones técnicas modernas, sea popular entre los usuarios que valoran el estilo y la compacidad.