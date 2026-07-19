Rodri advierte a sus compañeros antes de la final

El capitán de la selección española, Rodri Hernández, envió un mensaje importante a sus compañeros antes de la final del Mundial 2026. Destacó que, en el duelo decisivo contra Argentina, el destino del título podría decidirse no respondiendo a las posibles provocaciones del rival, sino manteniendo su propio estilo de juego.

En opinión del capitán español, los jugadores no deben estar guiados por el miedo a la derrota, sino por el deseo de ganar la Copa del Mundo.

«No debemos caer en provocaciones»

Rodri espera que el encuentro contra Argentina sea de mucha lucha física y bajo una fuerte presión psicológica. Reconoció que las provocaciones son parte del fútbol, pero afirmó que los jugadores españoles deben mantener el control de sus emociones.

«Las provocaciones son parte del fútbol. Pero no debemos caer en ellas».

El capitán español no ha culpado al rival. Sobre todo, ha hecho hincapié en que la atención de sus compañeros debe centrarse en el fútbol y no en las decisiones arbitrales, las discusiones o las acciones del rival. Rodri ha dejado claro que es necesario estar preparado para el combate físico e ignorar las posibles provocaciones.

El deseo de ganar, no el miedo

El mensaje principal de Rodri tuvo que ver con la preparación mental. Incluso antes de la semifinal, les dijo a los jugadores que el deseo de ganar debe ser más fuerte que el miedo a perder.

«Debemos estar guiados por el deseo de ganar, no por el miedo a perder».

Para el capitán español, dejarse llevar por la precaución bajo una gran presión puede hacer que el equipo pierda su fútbol habitual. Por ello, «La Roja» no debe renunciar a su estilo basado en la posesión, la presión alta y los pases cortos. Rodri comentó que ya transmitió este enfoque a sus compañeros antes de la semifinal contra Francia.

La figura clave en el centro de España

Rodrifue el pilar del mediocampo español en la semifinal que terminó 2-0 contra Francia. Además de dirigir el movimiento del balón, desempeñó un papel crucial al no dar libertad a los rápidos delanteros rivales.

En la final contra Argentina, el ritmo de juego de España dependerá en gran medida de sus decisiones. Se espera que el equipo de Lionel Scaloni ejerza una fuerte presión en el centro, aumente los duelos y trate de romper el ritmo habitual de España.

En tales condiciones, la calma de Rodri y su capacidad para dirigir a sus compañeros pueden convertirse en una de las claves ocultas de la final.

¿Cuándo y dónde se juega la final?

En la final del Mundial 2026, España y la vigente campeona, Argentina, se enfrentarán por primera vez en el partido decisivo del torneo.

El encuentro se disputará el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey (EE. UU.), conocido oficialmente en la competición de la FIFA como New York New Jersey Stadium. El partido comenzará a las 15:00 hora local, y a las 00:00 de la madrugada del 20 de julio hora de Taskent.

España intentará conquistar su segundo título mundial. Argentina, por su parte, busca defender su corona tras la victoria de 2022 y levantar el trofeo por segunda vez consecutiva.

En la final, además de la técnica y la táctica, también se pondrán a prueba los nervios. La advertencia de Rodri es clara: no hay que discutir con Argentina, hay que vencerla en el fútbol.