Capello nombra a tres genios y evalúa a Lamine Yamal

El exentrenador del Real Madrid, Fabio Capello, antes de la final de la Copa Mundial 2026 Lionel Messi, Diego Maradona y Lamine Yamal. El técnico italiano no ocultó su cansancio ante las comparaciones entre leyendas del fútbol, pero otorgó una valoración muy alta a la joven estrella española.

Según Capello, los verdaderos genios del fútbol nacen muy rara vez. Lamine Yamal podría ser el próximo representante de esa generación.

¿Es Messi superior a Maradona?

Se le preguntó a Capello si, en caso de que Argentina gane la final, se podría colocar a Messi por encima de Maradona.

El especialista declaró abiertamente que está en contra de tales comparaciones.

« Estas comparaciones me cansan. Los genios del fútbol nacen cada 20 años. Me refiero a los verdaderos genios: Pelé, Maradona y Messi », dijo Capello.

De esta manera, destacó a los tres futbolistas como representantes únicos de diferentes épocas.

¿Yamal merece el Balón de Oro?

Capello admitió que si España se convierte en campeona del mundo, Lamine Yamal podría ser merecedor de ganar el Balón de Oro.

« Teniendo en cuenta su edad y sus perspectivas, diría que sí. Pero no hay que apresurarse a sacar conclusiones ».

El técnico italiano evaluó a Yamal no solo como un gran talento, sino como un representante de una nueva gran generación en el fútbol.

« Él es, sin duda, un genio y el representante de una nueva generación en esta categoría », añadió Capello.

Yamal ante su mayor prueba

La final de la Copa Mundial 2026 será uno de los partidos más importantes en la carrera de Lamine Yamal. El extremo español intentará, por un lado, llevar a su selección al título y, por otro, se enfrentará a una de las mayores leyendas de su infancia: Messi.

Capello dijo que se le puede incluir entre los genios. Pero como él mismo enfatizó, es demasiado pronto para una conclusión definitiva: el tiempo y los grandes partidos darán la respuesta real.

Dos generaciones chocan en la final

En la final de la Copa Mundial 2026, las selecciones de Argentina y España lucharán por el campeonato.

Argentina — España

Fecha: 19 de julio

Hora de inicio: 23:59, hora de Taskent

Por un lado, Messi de 39 años, mencionado junto a Pelé y Maradona, y por el otro, Lamine Yamal, a quien Capello llama el «genio de la nueva generación».

¿La pregunta principal ahora es si la final será otra noche histórica para Messi o si Yamal mostrará al mundo entero que ha comenzado una nueva era en el fútbol?