AMD prepara los procesadores Ryzen AI MAX PRO 400 diseñados para inteligencia artificial

AMD, uno de los líderes del mercado de semiconductores, está cerca de presentar su nueva generación de chips de la serie Ryzen AI MAX PRO 400. Esta novedad está destinada a portátiles profesionales y estaciones de trabajo móviles, y se espera que lleve las capacidades de procesamiento de inteligencia artificial (AI) directamente en el dispositivo a un nuevo nivel. Así lo informa Ixbt.com informa .

La información sobre los nuevos procesadores apareció en la actualización de la plataforma de software ROCm 7.14 de AMD. Según informa Ixbt.com, el sistema ha añadido soporte para los modelos Ryzen AI Max+ PRO 495, Ryzen AI Max PRO 490 y Ryzen AI Max PRO 485, que aún no han sido anunciados oficialmente. En los documentos internos, esta serie se conoce bajo el nombre en clave "Gorgon Halo".

Nuevas oportunidades para usuarios profesionales

La serie Ryzen AI MAX PRO está diseñada principalmente para el segmento corporativo y especialistas que requieren un alto rendimiento. Estos chips combinan núcleos de procesamiento basados en la arquitectura Zen, potentes gráficos Radeon integrados y un acelerador Ryzen AI dedicado. Esta combinación permite realizar tareas de AI complejas directamente en la computadora, sin recurrir a servicios en la nube.

ROCm (Radeon Open Compute) es la plataforma de software abierta de AMD para computación de alto rendimiento e inteligencia artificial. La nueva versión 7.14 no solo proporciona soporte para los procesadores, sino también compatibilidad con las herramientas ROCm Systems Profiler y ROCm Compute Profiler, esenciales para los desarrolladores. Esto permite analizar y optimizar la eficiencia de las aplicaciones.

Considerando la creciente demanda de portátiles profesionales basados en procesadores AMD, estos nuevos chips son fundamentales para diseñadores, ingenieros y especialistas en datos. Para los clientes corporativos, realizar cálculos de AI rápidos y seguros directamente en el dispositivo proporciona una ventaja adicional en la privacidad de los datos.

Por ahora, AMD no ha anunciado las especificaciones técnicas exactas ni la fecha oficial de lanzamiento de los nuevos modelos. Sin embargo, la aparición de soporte completo a nivel de software suele indicar que el producto ha llegado a la etapa de producción comercial. Se espera que la presentación de los primeros portátiles equipados con estos procesadores se realice en los próximos meses.