Messi o Yamal: anunciadas las alineaciones para la final del Mundial 2026

Foto: goal.com

Se acerca la gran cita del fútbol mundial. España y Argentina se enfrentan por el título de la Copa del Mundo 2026, y ambos seleccionadores han confirmado sus onces iniciales.

Por un lado, la joven y técnica generación española liderada por Lamine Yamal, y por otro, Lionel Messi al frente de los actuales campeones del mundo. El partido comenzará el 20 de julio a las 00:00 (hora de Taskent).

España, un paso firme hacia la final

La selección española mostró un nivel altísimo en semifinales contra Francia. La «Roja» venció 2-0 y se ganó el derecho a luchar por otro título mundial.

El seleccionador español apuesta por el control del balón y una presión alta. En ataque, Lamine Yamal, Dani Olmo y Mikel Oyarzabal serán los referentes.

Alineación de España:

Simón, Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella, Rodri, Ruiz, Baena, Olmo, Yamal, Oyarzabal.

Argentina busca su segundo título consecutivo

Argentina alcanzó su segunda final mundialista consecutiva tras derrotar a Inglaterra 2-1 en semifinales.

Lionel Scaloni confió en sus hombres de experiencia para el choque decisivo. En el medio, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister llevarán el peso, mientras que Julián Álvarez acompañará a Messi en la delantera.

Alineación de Argentina:

Emiliano Martínez, Montiel, Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico, De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister, González, Messi, Álvarez.

La intriga de la final

Se enfrentan dos escuelas de fútbol. España basa su juego en la posesión y la velocidad, mientras que Argentina confía en su carácter, experiencia y el talento individual de Messi.

El duelo simbólico está servido: Lionel Messi, de 39 años, y la estrella de la nueva generación, Lamine Yamal, lucharán por la gloria mundial.

Final del Mundial 2026

España — Argentina

Fecha: 20 de julio

Hora de inicio: 00:00, hora de Taskent

España busca su segundo título mundial, mientras que Argentina intentará defender su corona para lograr un histórico bicampeonato.

Ahora, el campo dictará sentencia: ¿prevalecerá la juventud española o Messi guiará a Argentina hacia otra victoria histórica?