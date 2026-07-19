Una nueva era en la carrera de los semiconductores: TSMC recibe un número récord de pedidos para chips de 2 nm

El líder indiscutible de la industria de semiconductores, el taiwanés TSMC, ha anunciado que la demanda de su proceso tecnológico de vanguardia de 2 nanómetros (N2) es mucho mayor de lo esperado. Según el informe de la empresa, el número de proyectos preparados para la producción de chips de nueva generación es cuatro veces superior al de la tecnología de 3 nm en la misma etapa. Esto indica un salto tecnológico masivo en términos de eficiencia energética y potencia. Así lo informa Ixbt.com informa .

La razón principal de este crecimiento explosivo es que TSMC ha abandonado la arquitectura FinFET utilizada durante muchos años para pasar a los nuevos transistores GAAFET (Gate-All-Around). Según la información de ixbt.com, la tecnología N2 proporciona un rendimiento un 15 % superior al del proceso N3E actual con el mismo consumo de energía. Si se mantiene el nivel de rendimiento, es posible ahorrar hasta un 30 % en el consumo de energía. Además, la densidad de transistores en el cristal aumenta un 15 %.

El turno de los gigantes de la industria

Entre los primeros clientes de la nueva tecnología se encuentran las marcas tecnológicas más grandes del mundo. En particular, Apple planea fabricar sus futuros procesadores A20 Pro, destinados a los smartphones iPhone 18 Pro, basándose precisamente en esta tecnología de 2 nm. Esto llevará la autonomía de los dispositivos móviles y la velocidad de ejecución de tareas de AI a un nuevo nivel.

Asimismo, AMD también tiene como objetivo utilizar esta tecnología en sus procesadores EPYC Venice para servidores. Dado que la eficiencia energética es un factor crítico para los centros de datos y los sistemas de computación en la nube, se espera que la tecnología de 2 nm revolucione también este segmento del mercado.

Planes futuros y perspectivas financieras

Aunque la producción en masa de chips de 2 nm comenzó en el cuarto trimestre de 2025, actualmente solo representa el 3 % de los ingresos totales de TSMC. Los beneficios principales de la empresa siguen proviniendo de las tecnologías de 5 nm (33 %) y 3 nm (30 %). Sin embargo, el flujo de pedidos cuatro veces mayor indica un cambio radical en este equilibrio en los próximos años.

TSMC también ha anunciado una hoja de ruta clara para mejorar aún más su plataforma de 2 nm. Según la misma:

en 2026 se presentará la variante optimizada N2P;

en 2027 se lanzará la versión N2X orientada al alto rendimiento;

en 2028 se comercializará la modificación final N2U de la tecnología.

Los nuevos procesos tecnológicos requieren una cadena de producción más compleja y costosas obleas de silicio. Aunque esto podría elevar el precio del producto final, la tecnología de 2 nm sigue siendo actualmente la solución única y más óptima para las empresas que buscan la superioridad tecnológica.