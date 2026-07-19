Una nueva página en la historia de la aviación: DARPA prueba por primera vez un caza F-16 con inteligencia artificial

La agencia estadounidense DARPA y la Fuerza Aérea de EE. UU. han dado un paso importante en la historia de la aviación moderna. Un caza F-16 modernizado realizó con éxito su primer vuelo bajo el control de una inteligencia artificial (AI). Esta prueba se considera uno de los mayores logros en la integración de sistemas de pilotaje autónomo en aviones de generaciones anteriores. Así lo informa Ixbt.com informa .

Durante el proceso de prueba se utilizó un complejo tecnológico especial llamado Viper Experimentation and Next-generation Operations Model (VENOM). La particularidad de este sistema es que permite instalar una AI a bordo sin necesidad de reescribir por completo el software base del F-16. VENOM es capaz no solo de controlar el vuelo, sino también de gestionar diversos sensores y otros sistemas de a bordo.

Autonomía bajo control humano

Se prestó especial atención a las medidas de seguridad durante el vuelo. Un piloto experimentado realizó el despegue, tras lo cual el control se transfirió totalmente a la inteligencia artificial. Se aplicó el principio de "human-on-the-loop" (control humano sobre el proceso). Según este esquema, el piloto permanece en la cabina supervisando el trabajo del sistema y puede intervenir si es necesario, pero no está obligado a validar cada decisión tomada por la AI.

Los expertos de DARPA señalan que el uso de un modelo F-16 de producción en serie, en lugar de un avión experimental especial, facilitará la implementación a gran escala de la tecnología en el futuro. Este método permite probar simultáneamente diferentes agentes de AI, nuevas tácticas y métodos de colaboración con drones en varios aviones de combate.

El futuro de la aviación de combate

El proyecto VENOM está estrechamente relacionado con el programa Artificial Intelligence Reinforcements (AIR) de DARPA. En el futuro, se prevé que estos sistemas ayuden a los pilotos militares a controlar de forma remota grupos enteros de drones y a ejecutar misiones de combate complejas. Esto reducirá la carga sobre el ser humano en las situaciones extremadamente complejas y rápidas de los combates aéreos modernos.

Según ixbt.com, la fiabilidad y el comportamiento del sistema ante situaciones imprevistas siguen siendo uno de los temas principales en la integración de la AI en la aviación. Las pruebas realizadas sirven para recopilar datos críticos necesarios para pasar de las simulaciones por computadora a los vuelos reales. Aunque actualmente se considera un asistente, en el futuro la AI podría convertirse en una unidad de combate totalmente autónoma.