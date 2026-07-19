Samsung da un giro inesperado en el mercado de smartphones plegables: el Galaxy Z Fold8 Wide será el líder

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Samsung da un giro inesperado en el mercado de smartphones plegables: el Galaxy Z Fold8 Wide será el líder

El gigante tecnológico surcoreano Samsung ha decidido cambiar radicalmente su estrategia respecto a su próxima línea de smartphones plegables. Para la serie Galaxy Z Fold8, que se espera para 2025, la compañía se centra en un modelo con un formato nuevo. Este paso no solo cambia la nomenclatura del producto, sino que también satisface la demanda de los usuarios de dispositivos con pantallas grandes. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según fuentes de la cadena de suministro, Samsung planea producir aproximadamente 2,8 millones de paneles de pantalla para el nuevo modelo Galaxy Z Fold8 Wide. Esta cifra es significativamente mayor que la de otros modelos de la serie, lo que indica la intención de la empresa de convertir este dispositivo en su producto estrella.

Gama de modelos y volumen de producción

Curiosamente, la versión que antes se consideraba el modelo estándar ahora se espera que lleve el nombre de Galaxy Z Fold8 Ultra. Sin embargo, según el informe de ixbt.com, solo se han pedido 2 millones de pantallas para esta versión Ultra. Asimismo, el volumen de producción del modelo compacto Galaxy Z Flip8 se ha fijado en una cifra aún menor, aproximadamente 1,5 millones de unidades.

En los planes iniciales, Samsung tenía como objetivo producir los modelos Fold8 Ultra y Fold8 Wide en cantidades casi iguales durante los primeros tres meses de ventas. Pero los últimos análisis de mercado y el interés de los consumidores por el formato de pantalla ampliado han provocado una revisión de la estrategia. Ahora se espera que la versión Wide sea el principal motor del mercado.

Especificaciones técnicas y capacidades

Las características técnicas estimadas del nuevo Galaxy Z Fold8 Wide también están atrayendo la atención de los entusiastas de la tecnología. Se dice que el dispositivo tendrá las siguientes especificaciones:

  • Pantalla interna principal de 7,6 pulgadas con relación de aspecto 4:3;
  • Pantalla auxiliar externa de 5,5 pulgadas con relación de aspecto 16:10;
  • Batería de 4800 mAh y sistema de carga rápida de 45 W;
  • Cámara frontal de 10 MP y un bloque de dos cámaras principales de 50 MP.
Estos cambios tienen como objetivo mantener el dominio de Samsung en el segmento de los smartphones plegables. En un contexto de creciente competencia por parte de las marcas chinas en los últimos años, la optimización del formato de pantalla y la mejora de la experiencia del usuario son fundamentales.

Por ahora, Samsung no ha hecho declaraciones oficiales sobre las características o los volúmenes de producción de los futuros dispositivos. Por lo general, la nueva generación de smartphones plegables se presenta en el evento Galaxy Unpacked que se celebra a mediados de verano. Se espera que estos dispositivos también lleguen al mercado de Uzbekistán simultáneamente con el estreno mundial.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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