Revolución en la transferencia de datos: Silicon Motion trabaja en SSD PCIe 7.0 a 128 GB/s

Silicon Motion, uno de los líderes mundiales en tecnologías de almacenamiento de datos, ha comenzado a desarrollar una nueva generación de controladores SSD diseñados para sistemas empresariales que soportan la interfaz PCIe 7.0. Se espera que esta tecnología eleve las velocidades de transferencia de datos a niveles sin precedentes, abriendo nuevos horizontes para servidores modernos y sistemas de inteligencia artificial. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según Alex Chou, jefe de la división de dispositivos empresariales de la compañía, la arquitectura base del nuevo controlador, denominado Gen7, ya ha sido definida. Según el plan, las primeras muestras del nuevo dispositivo se presentarán en la segunda mitad de 2027. Sin embargo, antes de pasar al estándar PCIe 7.0, la empresa debe finalizar la generación PCIe 6.0. Actualmente, el controlador PCIe 6.0 se está probando en una plataforma FPGA y se espera que sus chips listos para el mercado lleguen en 2026.

Capacidades y especificaciones técnicas de PCIe 7.0

La especificación PCIe 7.0, aprobada por la organización PCI-SIG en junio de 2025, duplica el ancho de banda en comparación con la generación anterior. Según ixbt.com, el nuevo estándar proporciona una velocidad de 128 GB/s por línea. Por ejemplo, en una conexión x16, típica para tarjetas gráficas, el ancho de banda total alcanza los 512 GB/s, mientras que en una conexión x4, ampliamente utilizada en discos SSD, el límite teórico es de 64 GB/s.

Cabe destacar que la velocidad real de los dispositivos SSD no depende solo de la interfaz. Los expertos de Silicon Motion explican que el rendimiento final está directamente influenciado por el propio controlador, el tipo de memoria NAND, el número de canales, el consumo de energía y la eficiencia del sistema de refrigeración. Por lo tanto, es necesario mejorar también los chips de memoria junto con los nuevos controladores.

Soluciones para inteligencia artificial y sistemas empresariales

Silicon Motion ve los sistemas de inteligencia artificial (AI) como el principal campo de aplicación de la nueva tecnología. La empresa vincula este proyecto con la iniciativa Storage Next de NVIDIA. Esta iniciativa tiene como objetivo minimizar al máximo las latencias entre las bases de datos y los procesadores gráficos (GPU). Para las cargas de trabajo de AI, es importante no solo tener una alta velocidad de lectura secuencial, sino también un rendimiento estable cuando muchos usuarios y máquinas virtuales acceden simultáneamente.

La empresa espera que los futuros discos alcancen decenas de millones de IOPS (operaciones de entrada/salida por segundo). La cifra de 100-200 millones de IOPS, estimada anteriormente por expertos de la industria, se consideró un poco irrealista para los próximos años, pero el nivel de 50 millones de IOPS se ha establecido como un objetivo alcanzable para Silicon Motion.

Por ahora, la tecnología PCIe 7.0 no está destinada a computadoras domésticas comunes, sino a grandes infraestructuras de servidores y centros de datos. Para que este estándar se popularice, no solo se necesitan discos SSD, sino también un ecosistema de placas base y procesadores compatibles. En el mercado, estas soluciones de alta tecnología seguirán siendo relevantes principalmente para servicios en la nube y grandes clientes corporativos.