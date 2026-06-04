Nuevo procedimiento para reconocer certificados: 75 % de puntuación por certificado B1

Se ha dado otro paso legal importante en el sistema educativo de nuestro país para apoyar a los jóvenes conocedores y a los docentes dedicados, y para fomentar adecuadamente sus aspiraciones. El Ministerio de Justicia de la República de Uzbekistán ha registrado un documento oficial que introduce cambios serios y adiciones al procedimiento de reconocimiento de certificados nacionales e internacionales en idiomas extranjeros y materias de educación general.

Este nuevo reglamento introduce varias innovaciones revolucionarias en procesos que van desde los exámenes de ingreso a la universidad hasta el sistema de complementos añadidos a los salarios mensuales de los docentes.

Beneficio para los solicitantes: ¡Buenas noticias para quienes tienen certificados de idiomas!

De acuerdo con el procedimiento actualizado, se ha creado una maravillosa comodidad para los solicitantes que postulan a grados universitarios y tienen una asignatura de idioma extranjero en su paquete de exámenes.

Nueva regla: Reconocido a nivel nacional o internacional Nivel B1 Los jóvenes que posean un certificado recibirán automáticamente exactamente 75 por ciento de la puntuación máxima asignada a esta asignatura durante el proceso de admisión. Esta es una gran oportunidad en el camino para convertirse en estudiante.

Además, el indicador de conformidad del popular certificado internacional TOEFL iBT que determina el nivel de inglés, ahora se calcula basándose en un nuevo sistema de calificación de 1 a 6 puntos, diferente del formato tradicional.

Gran incentivo para los docentes: Los salarios podrían aumentar drásticamente

El documento establece normas muy útiles y agradables destinadas a apoyar financieramente a los docentes que trabajan en escuelas, liceos y colegios:

Certificados metodológicos internacionales: Populares entre los profesores de inglés TKT, TESOL, TEFL y TESL certificados; la vigencia de estos documentos se tiene estrictamente en cuenta al asignar pagos adicionales y complementos.

Innovación en la educación profesional: Los docentes dedicados que imparten asignaturas especializadas en idiomas extranjeros en instituciones de educación profesional recibirán un complemento mensual adicional de certificado B2 por un importe del 50 por ciento de su salario de puesto, mientras que para el certificado C1 de nivel superior, el complemento asciende a exactamente 100 por ciento de su salario.

Un regalo para los maestros de las ciencias exactas: Examen internacional Digital SAT ; se prevén pagos de complementos separados para los profesores competentes que obtengan altas puntuaciones en la sección de Matemáticas — 750 puntos o más .

¡Los profesores de música y deporte también están en el punto de mira!

Las reformas educativas cubren no solo los idiomas extranjeros o las ciencias exactas, sino también a los representantes de campos responsables del desarrollo espiritual y físico de los jóvenes. Ahora, los profesores de las asignaturas de cultura musical y educación física que trabajan en escuelas de educación secundaria general también recibirán complementos significativos a sus salarios mensuales si poseen certificados profesionales de nivel B+ o superior en sus respectivos campos.

¡Siga siempre los últimos cambios en el sistema educativo de nuestro país, los procedimientos de examen y las oportunidades creadas para docentes y estudiantes junto con nosotros en las páginas de Zamin!