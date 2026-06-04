El sistema de calefacción de Taskent se modernizará hasta 2028

El alcalde de Taskent, Shavkat Umurzakov, visitó la central térmica nº 5 y presentó los planes de desarrollo de la infraestructura energética y de servicios públicos para 2026–2028.

Los proyectos tienen como objetivo resolver sistemáticamente los problemas de suministro de calor no solo en el distrito de Uchtepa, sino en toda la capital.

Una de las principales direcciones de la reforma es la introducción de tecnologías de cogeneración. Esto permitirá producir calor y electricidad simultáneamente, aumentando la eficiencia energética.

Además, las redes de tuberías obsoletas se reemplazarán gradualmente. Se dará prioridad a las zonas con fallos frecuentes y el mayor número de quejas ciudadanas.

La modernización de los sistemas garantizará un suministro ininterrumpido de recursos. La reducción de las pérdidas durante la transmisión de calor también se define como una de las tareas clave.

Según Shavkat Umurzakov, las zonas con la infraestructura más crítica se tratarán con prioridad basándose en las sugerencias del público.