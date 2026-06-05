Comienza la construcción de un nuevo puente en la región de Taskent

La SA "Ferrocarriles de Uzbekistán" ha iniciado la construcción de un paso elevado entre las estaciones "S. Rahimov" y "O'rtaovul" en la región de Taskent.

El proyecto tiene como objetivo resolver el problema de los atascos de tráfico que persisten desde hace años en esta zona y mejorar la seguridad vial.

Debido al alto tráfico de trenes, los conductores y peatones se han visto obligados a esperar mucho tiempo en el paso a nivel.

Como parte del nuevo proyecto, se construirá un puente moderno y una carretera de circunvalación cómoda.

Se espera que esto garantice un flujo de tráfico ininterrumpido y reduzca significativamente el tiempo que dedica la población.

Además, la nueva infraestructura ayudará a mejorar la seguridad vial y a aumentar la eficiencia logística en la zona.