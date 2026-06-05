Comienza la construcción de un nuevo puente en la región de Taskent

·69·Uzbekistán
Comienza la construcción de un nuevo puente en la región de Taskent

La SA "Ferrocarriles de Uzbekistán" ha iniciado la construcción de un paso elevado entre las estaciones "S. Rahimov" y "O'rtaovul" en la región de Taskent.

El proyecto tiene como objetivo resolver el problema de los atascos de tráfico que persisten desde hace años en esta zona y mejorar la seguridad vial.

Debido al alto tráfico de trenes, los conductores y peatones se han visto obligados a esperar mucho tiempo en el paso a nivel.

Como parte del nuevo proyecto, se construirá un puente moderno y una carretera de circunvalación cómoda.

Un grupo de hombres con distintos atuendos está de pie junto al aire libre.

Se espera que esto garantice un flujo de tráfico ininterrumpido y reduzca significativamente el tiempo que dedica la población.

Además, la nueva infraestructura ayudará a mejorar la seguridad vial y a aumentar la eficiencia logística en la zona.

Comienza la construcción de un nuevo puente en la región de Taskent

Ferrocarriles de UzbekistánRegión de TaskentS. RahimovO'rtaovul
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Nodirbek Razzokov
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