El Manchester United ficha a una joya del Tottenham por 8 millones de libras

El club inglés Manchester United sigue construyendo los cimientos para el futuro. El equipo ha anunciado oficialmente el fichaje del talentoso extremo Tynan Thompson, formado en la cantera del Tottenham. Para los representantes de Old Trafford, el traspaso del jugador de 18 años no solo significa reforzar la plantilla, sino también superar a sus rivales en la lucha por las jóvenes promesas. Así lo informa Goal.com reporta .

Según información del Daily Mail, el valor total del acuerdo asciende a 8 millones de libras esterlinas. De esta cantidad, 4 millones se pagarán de inmediato, mientras que el resto se abonará en forma de bonos basados en el rendimiento del jugador. Asimismo, el club londinense se ha reservado un derecho del 20% sobre una futura venta del futbolista.

Una futura estrella y sus estadísticas

Tynan Thompson se formó durante seis años en la academia del Tottenham, a la que se unió a los 12 años. Durante la temporada pasada, logró destacar: anotó un total de 13 goles y dio 6 asistencias con los equipos sub-18 y sub-21. Especialmente, sus 7 goles en 7 partidos en la UEFA Youth League llamaron la atención de los expertos.

En un comunicado oficial, el Manchester United informó que el traspaso entrará en vigor una vez finalizados los procesos de registro. La directiva del club expresó su satisfacción por la incorporación del miembro de la selección juvenil de Inglaterra y le deseó éxito en su futura carrera.

Este fichaje no es el único movimiento del Manchester United en el mercado de verano. El club ya había firmado anteriormente a Youri Tielemans, Andrey Santos y al experimentado portero Karl Darlow. La llegada de Thompson, además de aumentar el potencial ofensivo del equipo, servirá para ampliar las variantes tácticas para el entrenador Michael Carrick.

Para los aficionados al fútbol, la atención que prestan los clubes de la Premier League a los jóvenes talentos siempre despierta gran interés. La inversión de grandes equipos como el Manchester United en sus academias y en jóvenes estrellas demuestra la estabilidad de la estrategia a largo plazo del club.