L'alternative au Toyota Highlander, le GAC S9, vendu en Russie à partir de 6,8 millions de roubles

Le prix du crossover hybride grand format GAC S9 a été annoncé pour le marché russe. Le nouveau modèle est fixé à 6,8 millions de roubles (environ 70 000 $) dans une finition unique SX Premium. Bien que la date exacte de lancement des ventes n'ait pas encore été révélée, le véhicule attire l'attention par son équipement riche et ses capacités techniques. Ixbt.com rapporte .

La version SX Premium dispose d'une suspension adaptative, de jantes de 21 pouces, de caméras à 360 degrés et de systèmes d'aide à la conduite modernes. L'habitacle comprend un affichage tête haute, une climatisation tri-zone, ainsi que des fonctions de chauffage, ventilation et massage pour les sièges des premier et deuxième rangs. Le volant, le pare-brise et les gicleurs de lave-glace sont chauffants, et les sièges sont recouverts de cuir Nappa de haute qualité.

Le GAC S9 appartient à la catégorie des grands crossovers avec une longueur de 5060 mm. Le véhicule repose sur une architecture hybride série et est équipé d'une transmission intégrale (AWD). La puissance totale du système est de 340 ch, permettant un 0 à 100 km/h en 7,2 secondes. Le groupe motopropulseur comprend un moteur thermique de 1,5 litre et une batterie CATL de 44,5 kWh.

L'un des avantages du système hybride est son efficacité : il offre une autonomie 100 % électrique de 208 km (cycle NEDC) et une autonomie totale de 1019 km. La batterie CATL peut être rechargée de 30 % à 80 % en seulement 15 minutes sur des bornes de recharge rapide. Moyennant un supplément, les clients peuvent choisir entre deux options extérieures : un design noir intégral ou une carrosserie bicolore.