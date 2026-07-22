La Chine veut révolutionner l'espace : Gravity-2 deviendra la fusée réutilisable la plus puissante

La société privée chinoise Orienspace franchit une nouvelle étape majeure dans la conquête spatiale. La fusée Gravity-2, actuellement en développement, devrait effectuer son premier vol au quatrième trimestre 2026. Ce projet revêt une importance capitale non seulement pour la Chine, mais aussi pour l'industrie aérospatiale commerciale mondiale, car sa réutilisation devrait réduire considérablement les coûts de lancement. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

L'annonce de cette nouvelle fusée fait suite au troisième vol réussi de la fusée Gravity-1. Le 22 juillet, Gravity-1 a prouvé sa fiabilité en plaçant avec succès neuf satellites en orbite. Les représentants d'Orienspace soulignent que cette mission réussie marque le passage de la phase de test à celle des vols commerciaux réguliers.

Capacités techniques et concurrence avec Falcon 9

Les spécifications techniques de la fusée Gravity-2 impressionnent les experts du secteur. Elle sera capable de transporter jusqu'à 21,5 tonnes en orbite terrestre basse et jusqu'à 15 tonnes en orbite héliosynchrone à 500 kilomètres d'altitude. Selon ixbt.com, par ses caractéristiques et sa capacité de charge utile, elle devient pratiquement un clone de la célèbre fusée Falcon 9 de SpaceX, l'entreprise d'Elon Musk.

L'atout majeur de cette nouvelle fusée réside dans la réutilisation de son premier étage. Selon le projet, le bloc central reviendra sur Terre après le vol pour être remis à neuf et réutilisé lors de missions ultérieures. Cela réduira considérablement le coût des services pour les clients commerciaux et renforcera la position de la Chine sur le marché spatial international.

Gravity-2 utilise neuf moteurs à oxygène liquide et kérosène Force-110, développés indépendamment par l'entreprise, comme source d'énergie. Le deuxième étage sera équipé d'un moteur Force-110 Vacuum. De tels groupes propulseurs puissants permettront de lancer de grands satellites et des systèmes orbitaux complets dans l'espace.

Le projet d'Internet orbital chinois

L'un des objectifs stratégiques de ce projet est la création du système national chinois d'Internet par satellites en orbite basse. Ce système devrait devenir un concurrent direct du réseau Starlink. Selon le concepteur en chef du projet, Xu Guoguang, les fusées Gravity-1 commenceront à être utilisées dès le troisième trimestre de cette année pour lancer les premiers équipements de ce réseau.

Rappelons que l'actuelle Gravity-1 est la plus grande fusée à propergol solide de Chine. Avec un poids total de 405 tonnes, elle est capable de transporter jusqu'à 6,5 tonnes de charge utile. Le lancement de Gravity-2 multipliera ces performances et propulsera la participation des entreprises privées chinoises dans la course à l'espace vers une nouvelle ère.