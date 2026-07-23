Messi, Haaland et Mbappé : l'équipe type de la Coupe du Monde 2026 dévoilée

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Messi, Haaland et Mbappé : l'équipe type de la Coupe du Monde 2026 dévoilée

La FIFA a dévoilé l'équipe type de la Coupe du Monde 2026 basée sur les votes des fans. La sélection comprend trois joueurs de l'Espagne, championne du tournoi, trois de la France, et deux de l'Argentine, finaliste.

En attaque, les plus grandes stars du football — Lionel Messi, Erling Haaland et Kylian Mbappé ont été choisis. Au poste de gardien, Vozinha, représentant du Cap-Vert, a gagné la confiance des fans.

Trois joueurs d'Espagne et de France

L'Espagne et la France sont les nations les plus représentées dans l'équipe type. Trois joueurs de chaque sélection nationale ont été intégrés au onze idéal.

Les défenseurs Pedro Porro et Marc Cucurella, ainsi que le milieu de terrain Rodri, ont été sélectionnés pour l'Espagne, championne du monde.

Pour la France, Dayot Upamecano, Michael Olise et le meilleur buteur du tournoi, Kylian Mbappé, figurent dans l'équipe type.

Messi et Martínez pour l'Argentine

Deux joueurs de l'équipe nationale d'Argentine, finaliste, ont été retenus.

En défense, Lisandro Martínez, et en attaque, le capitaine de l'équipe, Lionel Messi ont été élus par les fans comme les candidats les plus méritants.

Messi a été l'une des figures centrales de l'attaque argentine tout au long du Mondial, atteignant la finale avec son équipe nationale.

Vozinha est le gardien de l'équipe type

Parmi les gardiens, Vozinha, représentant du Cap-Vert, a récolté le plus grand nombre de votes.

Sa présence dans l'équipe type montre que, lors du tournoi, les fans ont également remarqué des joueurs issus d'autres nations que les géants traditionnels du football.

Jude Bellingham pour l'Angleterre et Erling Haaland pour la Norvège sont les seuls représentants de leurs pays respectifs dans l'équipe.

Équipe type de la CDM 2026

Gardien :

  • Vozinha — Cap-Vert.

Défenseurs :

  • Pedro Porro — Espagne ;

  • Lisandro Martínez — Argentine ;

  • Dayot Upamecano — France ;

  • Marc Cucurella — Espagne.

Milieux de terrain :

  • Rodri — Espagne ;

  • Michael Olise — France ;

  • Jude Bellingham — Angleterre.

Attaquants :

  • Lionel Messi — Argentine ;

  • Erling Haaland — Norvège ;

  • Kylian Mbappé — France.

L'Espagne est devenue championne du monde pour la deuxième fois

La Coupe du Monde 2026 s'est déroulée du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Pour la première fois, 48 équipes nationales ont participé à ce format élargi.

En finale, l'Espagne a battu l'Argentine sur le score de 1:0, remportant ainsi son deuxième titre mondial dans l'histoire.

La présence de trois joueurs de l'équipe championne dans l'équipe type élue par les fans reflète une fois de plus la domination de l'Espagne lors du tournoi.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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