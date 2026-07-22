La startup Atoms, fondée par Travis Kalanick, lève 1,7 milliard de dollars

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La startup Atoms, fondée par Travis Kalanick, lève 1,7 milliard de dollars

La société de robotique Atoms, fondée par l'ancien PDG d'Uber, Travis Kalanick, a réussi à lever 1,7 milliard de dollars lors d'un tour de table mené par le fonds de capital-risque Andreessen Horowitz (a16z). Ce financement majeur est considéré non seulement comme une étape clé pour l'avenir de la startup, mais aussi comme le retour fracassant de Kalanick dans le monde de la technologie. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Des fonds importants tels que Bain Capital et Fifth Wall ont participé à ce tour d'investissement. Le fait le plus notable est la présence d'Uber parmi les investisseurs. Cela marque un rapprochement entre Kalanick et l'entreprise qu'il a fondée et quittée en 2017 dans un contexte de controverses. Dans le cadre de cet accord, l'investisseur renommé Ben Horowitz rejoindra le conseil d'administration d'Atoms.

Une nouvelle étape pour le projet CloudKitchens

Atoms est en réalité une holding issue du rebranding de CloudKitchens (réseau de cuisines virtuelles ou « ghost kitchens »), le projet sur lequel Kalanick travaillait depuis son départ d'Uber. Lors de l'annonce du nouveau nom en mars dernier, Kalanick a révélé l'acquisition de Pronto, une société d'automatisation industrielle lourde dirigée par son ancien collègue Anthony Levandowski.

Sur son compte X, Kalanick a qualifié cet investissement de « travail inachevé ». Selon lui, le projet Atoms sera le point final de l'histoire du « passage des bits aux atomes » qui a commencé chez Uber et s'est poursuivie via CloudKitchens. L'entrepreneur vise à numériser le monde physique pour le contrôler et le prédire grâce à des logiciels.

Créer une plateforme pour les robots

Pour l'instant, aucun détail précis n'a été fourni sur le produit exact sur lequel travaille Atoms. Cependant, Kalanick a souligné son intention de créer une sorte de « base roulante » ou de plateforme pour les robots. Selon son concept, nous entrons dans l'ère des « ordinateurs basés sur des atomes », où le processus de fabrication agit comme un CPU, le stockage immobilier comme la mémoire, et le transport comme le réseau.

Ben Horowitz a salué le retour de Kalanick, notant que des entrepreneurs aussi déterminés et polyvalents sont nécessaires pour transformer les secteurs traditionnels et lourds de l'économie. Selon lui, Kalanick possède une capacité unique à fusionner des domaines allant de l'architecture logicielle à l'ingénierie mécanique.

Ce projet pourrait également être intéressant pour des marchés en développement. Les solutions d'automatisation de la livraison et de robotique serviront à accroître l'efficacité dans les secteurs de la logistique et de la restauration à l'avenir. Pour l'instant, la date à laquelle Atoms présentera ses solutions technologiques au public reste inconnue.

Travis KalanickUberAtomsRobotiqueInvestissement
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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