Abdukodir Khusanov reste à City : nouveau contrat jusqu'en 2031

«Manchester City» a trouvé un accord pour de nouveaux contrats à long terme avec le défenseur ouzbek Abdukodir Khusanov et l'ailier belge Jérémy Doku. Selon The Athletic, les nouveaux contrats des deux joueurs courent jusqu'à l'été 2031.

Le club n'a pas encore officiellement annoncé les signatures. Cependant, cette décision montre que la direction de City accorde une place importante à Khusanov et Doku dans les plans à long terme de l'équipe.

Khusanov s'est rapidement imposé comme titulaire

Abdukodir Khusanov, âgé de 22 ans, a rejoint Manchester City en provenance du club français du RC Lens en janvier 2025.

Le défenseur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan s'est rapidement adapté au football anglais, devenant l'un des piliers de la défense la saison dernière. Il a disputé 37 matchs toutes compétitions confondues.

Les performances solides de Khusanov ont aidé Manchester City à remporter la FA Cup et la League Cup. Ce nouveau contrat confirme son statut renforcé au sein du club.

Un nouveau contrat jusqu'en 2031

Selon la source, le contrat signé avec Khusanov durera jusqu'à l'été 2031.

Un tel accord à long terme témoigne de la haute estime du club pour le potentiel du joueur ouzbek. City voit probablement en Khusanov l'un des piliers de sa ligne défensive pour les saisons à venir.

Les conditions financières et d'autres détails du contrat devraient être révélés après l'annonce officielle.

Doku a également réalisé une saison efficace

L'ailier Jérémy Doku, âgé de 24 ans, est également sur le point de signer un nouveau contrat avec Manchester City jusqu'en 2031.

L'ailier belge a participé à 47 matchs toutes compétitions confondues lors de la saison 2025/26. Il a marqué 8 buts et délivré 14 passes décisives.

Avec un total de 22 actions décisives, Doku est devenu l'un des joueurs clés de l'attaque. Le club souhaite conserver à long terme sa vitesse, son agressivité dans les duels et sa capacité à créer du danger.

City sécurise ses leaders

Plus tôt, Phil Foden avait également signé un nouveau contrat avec Manchester City. Une prolongation du défenseur croate Josko Gvardiol est également attendue dans les prochains jours.

Ces mouvements montrent que le club met en œuvre une stratégie visant à conserver l'ossature de son effectif sur le long terme.

Pour Khusanov, ce nouveau contrat ne définit pas seulement son avenir à Manchester City, mais confirme également la confiance acquise en peu de temps dans l'un des plus grands clubs européens.