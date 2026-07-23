Fulham et le Real Madrid entament des négociations pour le transfert de Gonzalo García

Le club de Premier League, Fulham, a entamé des négociations officielles pour recruter l'attaquant du Real Madrid, Gonzalo García. Le talentueux joueur de 22 ans est devenu la cible prioritaire du club londonien pour renforcer son secteur offensif avant la nouvelle saison. Si ce transfert se concrétise, García aura l'opportunité de retrouver son ancien mentor. C'est ce que rapporte Goal.com .

Selon The Athletic, le nouvel entraîneur de Fulham, Álvaro Arbeloa, est à l'origine de cette opération. Ayant récemment quitté Madrid pour l'Angleterre, Arbeloa considère García comme son protégé et en a fait sa priorité pour le mercato estival. Arbeloa participe personnellement aux discussions entre les deux clubs.

La décision de Mourinho et le choix du joueur

La direction du Real Madrid avait initialement prévu de laisser partir le jeune attaquant, mais la situation a légèrement évolué avec l'arrivée de José Mourinho. Le technicien portugais souhaitait évaluer personnellement les capacités du joueur lors de la préparation d'avant-saison. Bien qu'il ait loué le style de jeu de García, Mourinho a précisé qu'il ne pouvait lui garantir une place de titulaire indiscutable pour la nouvelle saison.

C'est précisément ce manque de temps de jeu qui pousse le joueur à envisager de poursuivre sa carrière ailleurs. Selon Goal.com, la décision finale appartient à García. S'il souhaite jouer régulièrement, l'option londonienne semble être la plus appropriée.

Le Real Madrid prévoit d'utiliser sa méthode habituelle pour vendre son joueur formé au club. Le géant espagnol souhaite inclure des clauses spéciales permettant un rachat futur ou un droit de priorité en cas de transfert vers un autre club. Cette stratégie permet au club madrilène de garder le contrôle sur ses jeunes talents.

De l'académie à l'équipe première

Gonzalo García est considéré comme l'un des diplômés les plus prometteurs de l'académie du Real Madrid. Il a fait ses débuts en équipe première en novembre 2023 sous la direction de Carlo Ancelotti. Depuis, il a disputé 51 matchs avec les « Merengues », inscrivant 13 buts et délivrant 7 passes décisives.

La réputation internationale de l'attaquant a explosé après la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA l'été dernier. Il avait alors remporté le « Soulier d'Or » du tournoi avec 4 buts, contribuant grandement au parcours de son équipe jusqu'en demi-finale. Suite à cela, le club a prolongé son contrat jusqu'en 2030.

Si ce transfert aboutit, García sera la première recrue estivale de Fulham. Álvaro Arbeloa est convaincu que les qualités techniques et le sens du but de son ancien protégé sont parfaitement adaptés aux exigences physiques de la Premier League.