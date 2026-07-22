Yamal et Haaland atteignent un seuil historique : ils atteignent 220 millions d'euros

Transfermarkt a réévalué la valeur marchande des joueurs après la Coupe du Monde 2026. Dans ce classement mis à jour, Lamine Yamal et Erling Haaland atteignent pour la première fois de l'histoire la barre des 220 millions d'euros, devenant ainsi les joueurs les plus chers du monde.

Le sacre mondial de la jeune star espagnole a été un facteur déterminant dans l'augmentation de sa valeur marchande. Haaland, grâce à son efficacité redoutable et sa régularité, partage désormais la première place du classement avec Yamal.

Yamal et Haaland évalués à égalité

Selon les données de Transfermarkt, l'attaquant du FC Barcelone et de l'équipe nationale d'Espagne Lamine Yamal a atteint une valeur marchande de 220 millions d'euros.

Le buteur de Manchester City et de l'équipe nationale de Norvège, Erling Haaland, a été évalué à la même somme de «Manchester City».

Ainsi, les deux joueurs deviennent les premiers de l'histoire de Transfermarkt à atteindre une valeur de 220 millions d'euros. Ils dominent actuellement le classement des joueurs les plus chers au monde.

Mbappé reste à la troisième place

La troisième place du classement est occupée par l'attaquant du Real Madrid et de l'équipe nationale de France Kylian Mbappé . Sa valeur marchande est estimée à 200 millions d'euros.

Le top 5 se présente comme suit :

Lamine Yamal — 220 millions d'euros ; Erling Haaland — 220 millions d'euros ; Kylian Mbappé — 200 millions d'euros ; Michael Olise — 170 millions d'euros ; Jude Bellingham — 160 millions d'euros.

Le Français Michael Olise occupe la quatrième place avec 170 millions d'euros, tandis que l'Anglais Jude Bellingham se classe cinquième avec 160 millions d'euros.

La Coupe du Monde 2026 a eu un impact majeur sur la valeur de Yamal

Lamine Yamal a remporté le titre suprême avec l'équipe nationale d'Espagne lors de la Coupe du Monde 2026.

L'Espagne a battu l'Argentine 1-0 en finale pour devenir championne du monde. La performance de Yamal tout au long du tournoi, sa contribution au résultat de l'équipe et son jeune âge ont été des facteurs clés dans l'ascension record de sa valeur marchande.

L'évaluation du jeune joueur à 220 millions d'euros montre que non seulement ses résultats actuels, mais aussi son immense potentiel futur sont hautement valorisés.

Haaland atteint également une valeur record

Erling Haaland s'est imposé ces dernières années comme l'un des attaquants les plus redoutables du football mondial grâce à son efficacité en club et en sélection.

Les capacités physiques, l'âge et la grande efficacité de l'attaquant norvégien ont porté sa valeur marchande à 220 millions d'euros. Il partage ainsi le sommet du classement avec Yamal.

La valeur marchande n'est pas le prix de transfert réel

Les chiffres fournis par Transfermarkt indiquent la valeur marchande estimée des joueurs. Cela ne signifie pas qu'il s'agit de leur prix de vente effectif.

La durée du contrat du joueur, la volonté du club de le vendre, les négociations et la capacité financière du club acheteur influencent le montant réel du transfert.

Cependant, le fait que Yamal et Haaland atteignent la barre des 220 millions d'euros marque une nouvelle frontière économique dans le football moderne.