Luka Modrić ne prend pas sa retraite : la légende croate prolonge son contrat avec Milan

·63·Sport
Luka Modrić ne prend pas sa retraite : la légende croate prolonge son contrat avec Milan

L'une des légendes vivantes du monde du football, le milieu de terrain croate Luka Modrić, estime qu'il est encore trop tôt pour raccrocher les crampons. Selon La Gazzetta dello Sport, le meneur de jeu expérimenté a décidé de prolonger son contrat actuel avec le club italien de l'AC Milan d'une année supplémentaire. Cette décision s'explique par le désir du joueur de quitter la scène sur une victoire après les déceptions de la saison dernière. C'est ce que rapporte Goal.com .

Sextuple vainqueur de la Ligue des champions et lauréat du Ballon d'Or, Modrić conserve une motivation de haut niveau malgré ses presque 41 ans. Il a été profondément affecté par la fin de la saison dernière, notamment par la cinquième place de l'AC Milan en Serie A, synonyme de non-qualification pour la Ligue des champions, ainsi que par l'échec de l'équipe nationale de Croatie lors de la Coupe du monde. C'est pourquoi il vise à terminer sa carrière non pas sur une défaite, mais avec un trophée prestigieux.

Un nouvel entraîneur et une nouvelle approche

La saison prochaine, l'AC Milan sera dirigé par Rúben Amorim. Le technicien portugais prévoit d'utiliser l'expérience de Modrić de manière judicieuse. Bien qu'il ait disputé 37 matchs sous la direction de Massimiliano Allegri la saison dernière, sa charge de travail sera réduite l'année à venir. La direction du club et le staff technique, tenant compte de son âge, prévoient de faire jouer Luka Modrić non pas dans tous les matchs, mais lors des rencontres les plus importantes et décisives.

Selon les informations, Modrić devrait participer à environ 30 matchs de haut niveau tout au long de la saison pour maintenir sa condition physique. Cette stratégie évitera la fatigue et garantira qu'il apporte une valeur maximale à l'équipe aux moments opportuns. Le joueur a également accepté ce système de « rotation » et souhaite se concentrer principalement sur la Ligue Europa et le championnat d'Italie.

Adieux à l'équipe nationale

Luka Modrić est également sur le point de mettre un terme à sa carrière internationale. Il mettra officiellement fin à sa participation avec l'équipe nationale de Croatie après un match d'adieu qui aura lieu le 6 octobre à Split. Cette étape lui permettra de concentrer toute son attention sur sa dernière saison avec l'AC Milan et d'aider le club dans sa lutte pour la « deuxième étoile » (20e titre de champion).

Parallèlement, le jeune talent Ardon Jashari se prépare à s'imposer au sein de l'effectif milanais. Le joueur suisse, recruté pour 34 millions d'euros l'année dernière, avait manqué beaucoup de temps en raison d'une blessure. Rúben Amorim voit en Jashari le digne successeur de Modrić et souhaite le former comme élément central de son schéma tactique en 3-4-2-1. Le maintien de Modrić dans l'équipe servira de grande école pour le jeune Jashari.

Luka ModrićMilanTransfertSerie AFootball
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Lionel Messi dans un nouveau rôle avec l'Argentine : la mission « Maître Yoda » commenceLionel Messi dans un nouveau rôle avec l'Argentine : la mission « Maître Yoda » commenceAujourd'hui, 02:36Tottenham part en tournée de pré-saison sans ses stars : Kulusevski et Kudus absentsTottenham part en tournée de pré-saison sans ses stars : Kulusevski et Kudus absentsAujourd'hui, 02:19Conflit entre Kevin De Bruyne et Antonio Conte : le directeur de Naples clarifie la situationConflit entre Kevin De Bruyne et Antonio Conte : le directeur de Naples clarifie la situationAujourd'hui, 01:58La bataille pour Yan Diomande : les géants européens prêts à débourser 100 millions d'eurosLa bataille pour Yan Diomande : les géants européens prêts à débourser 100 millions d'eurosAujourd'hui, 01:55Jour décisif à Erevan : deux boxeurs ouzbeks en lice pour la finaleJour décisif à Erevan : deux boxeurs ouzbeks en lice pour la finaleAujourd'hui, 00:12Darwin Nunez pourrait rejoindre la MLS : Atlanta United entame des négociations de transfertDarwin Nunez pourrait rejoindre la MLS : Atlanta United entame des négociations de transfertHier, 23:56
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football
Fabio Cannavaro : « Cette histoire n'est pas terminée, je n'ai qu'un seul regret »
Fabio Cannavaro : « Cette histoire n'est pas terminée, je n'ai qu'un seul regret »
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026