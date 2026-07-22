Luka Modrić ne prend pas sa retraite : la légende croate prolonge son contrat avec Milan

L'une des légendes vivantes du monde du football, le milieu de terrain croate Luka Modrić, estime qu'il est encore trop tôt pour raccrocher les crampons. Selon La Gazzetta dello Sport, le meneur de jeu expérimenté a décidé de prolonger son contrat actuel avec le club italien de l'AC Milan d'une année supplémentaire. Cette décision s'explique par le désir du joueur de quitter la scène sur une victoire après les déceptions de la saison dernière. C'est ce que rapporte Goal.com .

Sextuple vainqueur de la Ligue des champions et lauréat du Ballon d'Or, Modrić conserve une motivation de haut niveau malgré ses presque 41 ans. Il a été profondément affecté par la fin de la saison dernière, notamment par la cinquième place de l'AC Milan en Serie A, synonyme de non-qualification pour la Ligue des champions, ainsi que par l'échec de l'équipe nationale de Croatie lors de la Coupe du monde. C'est pourquoi il vise à terminer sa carrière non pas sur une défaite, mais avec un trophée prestigieux.

Un nouvel entraîneur et une nouvelle approche

La saison prochaine, l'AC Milan sera dirigé par Rúben Amorim. Le technicien portugais prévoit d'utiliser l'expérience de Modrić de manière judicieuse. Bien qu'il ait disputé 37 matchs sous la direction de Massimiliano Allegri la saison dernière, sa charge de travail sera réduite l'année à venir. La direction du club et le staff technique, tenant compte de son âge, prévoient de faire jouer Luka Modrić non pas dans tous les matchs, mais lors des rencontres les plus importantes et décisives.

Selon les informations, Modrić devrait participer à environ 30 matchs de haut niveau tout au long de la saison pour maintenir sa condition physique. Cette stratégie évitera la fatigue et garantira qu'il apporte une valeur maximale à l'équipe aux moments opportuns. Le joueur a également accepté ce système de « rotation » et souhaite se concentrer principalement sur la Ligue Europa et le championnat d'Italie.

Adieux à l'équipe nationale

Luka Modrić est également sur le point de mettre un terme à sa carrière internationale. Il mettra officiellement fin à sa participation avec l'équipe nationale de Croatie après un match d'adieu qui aura lieu le 6 octobre à Split. Cette étape lui permettra de concentrer toute son attention sur sa dernière saison avec l'AC Milan et d'aider le club dans sa lutte pour la « deuxième étoile » (20e titre de champion).

Parallèlement, le jeune talent Ardon Jashari se prépare à s'imposer au sein de l'effectif milanais. Le joueur suisse, recruté pour 34 millions d'euros l'année dernière, avait manqué beaucoup de temps en raison d'une blessure. Rúben Amorim voit en Jashari le digne successeur de Modrić et souhaite le former comme élément central de son schéma tactique en 3-4-2-1. Le maintien de Modrić dans l'équipe servira de grande école pour le jeune Jashari.