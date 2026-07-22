Liverpool a trouvé un remplaçant idéal pour Mohamed Salah : la course pour Maghnes Akliouche est lancée

Le club anglais de Liverpool prend des mesures actives sur le marché des transferts pour remplacer Mohamed Salah, qui a quitté l'équipe. Les Merseysiders ont rejoint la course pour le talentueux ailier de l'AS Monaco, Maghnes Akliouche. Selon Sky Sports, le club anglais a établi des contacts préliminaires pour explorer les possibilités de transfert du joueur. C'est ce que rapporte Goal.com .

Membre de l'équipe de France espoirs, Akliouche a récemment attiré l'attention du Paris Saint-Germain. Cependant, les offres répétées du club parisien ont été rejetées par la direction de Monaco. Cette situation offre à Liverpool une opportunité favorable pour prendre les devants dans la course au transfert.

Maghnes Akliouche est un pur produit du centre de formation de Monaco et joue régulièrement en équipe première depuis 2021. Au cours de cette période, il a disputé 139 matchs et marqué 23 buts. La saison dernière a été particulièrement réussie pour lui : il a inscrit 7 buts et délivré 10 passes décisives en 43 matchs toutes compétitions confondues.

Les offres rejetées du PSG et la concurrence

Le Paris Saint-Germain a tenté à plusieurs reprises d'acheter Akliouche lors de ce mercato. Selon les informations, la dernière offre des champions de France s'élevait à 34 millions de livres sterling, mais Monaco a jugé cette somme insuffisante pour le joueur. La position ferme du club monégasque pousse Liverpool à agir avec plus de détermination.

Le nouvel entraîneur de Liverpool, Andoni Iraola, a ouvertement déclaré que l'équipe avait besoin d'un nouvel ailier. Selon lui, de nouveaux noms sont nécessaires pour renforcer l'effectif et pallier les absences des joueurs blessés. « Nous avons absolument besoin d'un ailier. Nous devons toujours être ouverts à de nouvelles options pour améliorer l'équipe », a souligné l'entraîneur lors d'une conférence de presse.

Rappelons que Liverpool avait précédemment recruté Victor Muñoz d'Osasuna pour 34,5 millions de livres. Le club a également mené des négociations pour l'ailier du RB Leipzig, Yan Diomande, mais au lieu des 112 millions de livres demandés par le club allemand, les Merseysiders n'étaient prêts à payer que 86 millions. Par conséquent, l'option Akliouche est actuellement la priorité absolue du club.