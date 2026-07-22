Un nouveau leader dans la course à l'IA : la croissance sans précédent d'Anthropic

·52·Technologie
Un nouveau leader dans la course à l'IA : la croissance sans précédent d'Anthropic

La concurrence sur le marché des technologies d'intelligence artificielle atteint un nouveau stade. Selon Matt Murphy, associé chez Menlo Ventures, la startup Anthropic a dépassé même les prévisions les plus optimistes en termes de résultats financiers. En mai dernier, le taux de revenus annuels de l'entreprise a atteint de manière inattendue 47 milliards de dollars, alors qu'auparavant, seulement 9 milliards de dollars étaient prévus pour 2025. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Matt Murphy souligne qu'au cours de ses 25 années d'expérience en tant qu'investisseur, il n'a jamais rencontré une croissance aussi fulgurante. Selon lui, ni l'avènement d'Internet, ni la révolution mobile, ni la première vague des technologies cloud n'ont vu une entreprise atteindre de tels résultats en si peu de temps. Comme indiqué dans le podcast Equity de TechCrunch, Anthropic est devenue l'une des startups les plus valorisées et prometteuses au monde.

Le secret du succès ne réside pas seulement dans la technologie

Il est intéressant de noter que, selon l'investisseur, la clé du succès d'Anthropic ne réside pas uniquement dans la création d'un modèle d'IA parfait. L'entreprise a modifié son approche stratégique pour trouver sa place sur le marché. Menlo Ventures avait investi 500 millions de dollars dans ce projet avant même qu'il ne génère des revenus ou que le produit ne soit officiellement lancé. Aujourd'hui, ce risque a été pleinement justifié.

Le modèle de langage d'Anthropic, appelé Claude, est en concurrence directe avec ChatGPT d'OpenAI. Pour les utilisateurs et les développeurs, cette rivalité est bénéfique, car elle favorise la baisse des prix et l'enrichissement fonctionnel des outils d'IA. De nombreux experts apprécient actuellement la précision du modèle Claude dans le traitement de texte.

Changements industriels et avenir

Matt Murphy souligne que des entreprises comme Anthropic établissent de nouvelles normes non seulement en matière de développements technologiques, mais aussi dans la gestion d'entreprise et la satisfaction rapide des besoins du marché. De tels taux de croissance indiquent que le volume des investissements dans le secteur de l'IA continuera d'augmenter.

En conclusion, l'expérience d'Anthropic montre à quel point il est crucial, dans le monde technologique moderne, non seulement de posséder un modèle puissant, mais aussi de savoir le commercialiser et l'adapter au marché. Aujourd'hui, l'entreprise est devenue un acteur majeur non seulement pour les géants technologiques, mais aussi pour l'ensemble des systèmes économiques.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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