Le sosie de la chanteuse Jasmin retrouvé

Des vidéos d'une jeune fille ressemblant trait pour trait à la chanteuse Jasmin font l'objet de vives discussions sur les réseaux sociaux.

Dans la vidéo ci-dessous, la jeune fille évoque sa ressemblance avec la chanteuse Jasmin. Elle raconte que son entourage la compare constamment à Jasmin.

De nombreux internautes soulignent que son apparence, ses traits du visage et certains de ses gestes rappellent la célèbre chanteuse. C'est pourquoi la jeune fille a rapidement suscité un vif intérêt en ligne.