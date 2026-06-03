Le sosie de la chanteuse Jasmin retrouvé

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Le sosie de la chanteuse Jasmin retrouvé

Des vidéos d'une jeune fille ressemblant trait pour trait à la chanteuse Jasmin font l'objet de vives discussions sur les réseaux sociaux.

Dans la vidéo ci-dessous, la jeune fille évoque sa ressemblance avec la chanteuse Jasmin. Elle raconte que son entourage la compare constamment à Jasmin.

De nombreux internautes soulignent que son apparence, ses traits du visage et certains de ses gestes rappellent la célèbre chanteuse. C'est pourquoi la jeune fille a rapidement suscité un vif intérêt en ligne.

Jasmin
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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