Manchester City prolonge le contrat d'Abdukodir Khusanov jusqu'en 2031

Le champion d'Angleterre en titre, Manchester City, continue de consolider les fondations de son avenir en prolongeant à long terme ses joueurs clés. La direction du club a trouvé un accord avec le défenseur ouzbek Abdukodir Khusanov et l'ailier belge Jeremy Doku. Les deux joueurs évolueront désormais à l'Etihad Stadium jusqu'en 2031. C'est ce que rapporte Goal.com .

Cette décision stratégique intervient après la signature d'un nouveau contrat de quatre ans avec la star de l'équipe, Phil Foden. Selon The Athletic, la direction de Manchester City a fait de la conservation de ces joueurs une priorité dans le cadre de la préparation de la nouvelle ère sous la direction du nouvel entraîneur Enzo Maresca.

L'ascension de Khusanov et la régularité de Doku

Abdukodir Khusanov a rejoint Manchester City en provenance du club français de Lens en janvier 2025. Durant la seconde moitié de la saison dernière, alors que des défenseurs titulaires comme Ruben Dias et Josko Gvardiol étaient blessés, le joueur ouzbek a su saisir sa chance. Son jeu solide et son calme en défense ont fortement impressionné la direction du club.

Jeremy Doku, quant à lui, s'est distingué par sa régularité depuis son arrivée à Manchester City. L'ailier a disputé plus de 40 matchs lors de chacune des trois dernières saisons, devenant un élément indispensable de l'attaque. Les deux joueurs sont considérés comme des piliers du club pour l'après-Pep Guardiola.

Un pas vers l'avenir

L'un des joueurs emblématiques de l'équipe, Phil Foden, a également prolongé son contrat mercredi jusqu'en 2030, avec une option pour une année supplémentaire. Ces prolongations internes et la conservation des cadres renforcent la confiance des supporters de Manchester City avant la nouvelle saison.

Bien qu'aucun transfert majeur n'ait été réalisé lors de ce mercato estival, hormis l'achat d'Elliot Anderson, le club mise sur le renforcement de ses ressources internes. L'équipe poursuit actuellement son entraînement sous la houlette d'Enzo Maresca. Parallèlement, le club travaille à dissiper les rumeurs concernant Rodri et à résoudre d'autres problèmes au sein de l'effectif.