Manchester United prépare une nouvelle offre pour la star du Real Madrid Aurélien Tchouaméni

Le club anglais de Manchester United a réitéré son intérêt pour le transfert du milieu de terrain du Real Madrid, Aurélien Tchouaméni. Les « Red Devils » n'ont pas abandonné leurs tentatives d'acquérir le joueur français et ont soumis une nouvelle demande au club madrilène. Ce transfert fait partie du plan du club mancunien pour réformer en profondeur son milieu de terrain. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon les informations diffusées par The Sun, la direction de Manchester United est prête à tout pour recruter le joueur de 26 ans. Les responsables du club ont contacté le Real Madrid pour connaître les conditions possibles d'un transfert d'Aurélien Tchouaméni. Les Mancuniens suivent le joueur depuis l'époque où il évoluait encore sous les couleurs de Monaco.

Actuellement, le besoin de ce transfert est plus pressant que jamais. En effet, le milieu défensif expérimenté de l'équipe, Casemiro, a officiellement rejoint l'Inter Miami aujourd'hui. Manchester United voit en Aurélien Tchouaméni le remplaçant idéal du Brésilien et le pilier de l'équipe pour les années à venir.

Le refus de Madrid et le nouveau contrat

Bien que le géant anglais manifeste un vif intérêt, la situation est assez complexe. Selon Mundo Deportivo, Aurélien Tchouaméni souhaite lier son avenir uniquement au « club royal ». Bien qu'aucune annonce officielle n'ait été faite, il est rapporté que le joueur a trouvé un accord avec le club madrilène pour un nouveau contrat courant jusqu'en 2031.

L'ambiance au sein de l'équipe pourrait également entraver le transfert. Après l'altercation physique survenue lors d'un entraînement avec Federico Valverde en mai dernier, les rumeurs sur un départ du joueur français s'étaient multipliées. Cependant, les deux joueurs ont résolu leurs malentendus et la direction du club a souligné qu'Aurélien Tchouaméni est une partie intégrante de l'équipe.

Le staff technique insiste également fermement pour que le joueur reste. D'un point de vue stratégique, il est considéré comme le « point d'ancrage » au milieu du terrain. Sa puissance physique et ses compétences techniques correspondent parfaitement au style de jeu du club madrilène. Pour cette raison, la direction du Real Madrid ne souhaite pas laisser partir le joueur acheté pour 80 millions d'euros en 2022.

Depuis son arrivée à Madrid, Aurélien Tchouaméni a remporté de nombreux trophées, dont la Liga et la Ligue des Champions. La saison dernière, il a disputé 49 matchs toutes compétitions confondues, inscrivant 2 buts et délivrant 2 passes décisives. Selon Goal.com, malgré les efforts déterminés de Manchester United, le Real Madrid fera tout son possible pour conserver sa star.