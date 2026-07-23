Erceg reconnaît le danger de Temirov : son plan est de prolonger le combat

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Erceg reconnaît le danger de Temirov : son plan est de prolonger le combat

Le combattant australien de l'UFC, Steve Erceg, a révélé son plan avant son combat contre Ramazon Temirov, prévu le 25 juillet à Abou Dabi. Il a souligné la puissance de frappe, la vitesse et le style agressif de son adversaire ouzbek.

Selon Erceg, les premières minutes du combat seront la phase la plus dangereuse pour lui. C'est pourquoi l'athlète australien vise à résister aux premières attaques de Temirov pour emmener le duel jusqu'aux derniers rounds.

« Il frappe très fort »

Steve Erceg n'a pas caché les points forts de son futur adversaire.

« Oui, sans aucun doute, il frappe très fort. Il est assez rapide et agressif, donc je dois survivre au début du combat », a déclaré Erceg.

Ses propos montrent que la pression de Temirov dans les premiers rounds et sa puissance de KO ont été sérieusement étudiées par le camp de l'Australien.

Erceg prévoit de faire durer le combat

L'athlète australien est convaincu que plus le combat dure, plus ses chances augmentent.

« Plus le combat dure, mieux c'est pour moi. Je vais essayer de l'emmener dans les derniers rounds et de le finir avant la limite quand il sera épuisé », a-t-il ajouté.

Ainsi, Erceg prévoit d'atténuer la pression initiale de Temirov pour exploiter sa fatigue dans les rounds suivants.

Un test important pour Temirov

Ramazon Temirov est connu pour son style agressif et ses frappes puissantes. La déclaration d'Erceg confirme que son adversaire craint précisément ces aspects du combattant ouzbek.

Cependant, le plan de l'Australien de prolonger le combat rend la gestion de l'endurance et de l'énergie encore plus cruciale pour Temirov.

Quand aura lieu le combat ?

Le duel entre Ramazon Temirov et Steve Erceg aura lieu le 25 juillet à Abou Dabi.

Avant le combat, les deux camps sont confiants dans leurs atouts : Temirov mise sur sa pression initiale, tandis qu'Erceg compte sur son endurance. L'octogone révélera quelle tactique sera la plus efficace.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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