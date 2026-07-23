Le service de musique mondialement connu SoundCloud a officiellement annoncé l'acquisition de Nina Protocol, une plateforme décentralisée destinée aux artistes indépendants. Il s'agit de la première acquisition majeure pour SoundCloud depuis le rachat de l'entreprise basée sur l'AI, Musiio, en 2022. Cette étape renforce la stratégie de la plateforme visant à devenir non seulement un hébergeur de musique, mais aussi un écosystème complet pour les artistes indépendants. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Nina Protocol a été fondée en 2021 par les musiciens indépendants Jack Callahan, Mike Pollard et Erik Farber. La particularité de la plateforme était de permettre aux artistes de vendre leurs créations directement aux fans et de conserver 100 % des revenus. Cependant, en mai de cette année, la plateforme a dû cesser ses activités faute d'avoir pu créer un modèle économique viable.

Nouvelles opportunités pour les créateurs indépendants

La direction de SoundCloud prend possession de tous les actifs technologiques et intellectuels de Nina Protocol, y compris ses archives éditoriales et sa « carte des genres » (genre map) unique. Cela jouera un rôle clé dans la découverte de nouveaux artistes et la diffusion de leurs œuvres auprès d'un public plus large. Selon TechCrunch et d'autres publications influentes, les détails financiers de l'accord n'ont pas été divulgués.

Le PDG de SoundCloud, Eliah Seton, a souligné que l'équipe de Nina a créé une plateforme exceptionnelle qui place les créateurs indépendants et les communautés au premier plan. « Notre objectif est de préserver les valeurs qu'ils ont créées tout en offrant aux artistes de nouveaux outils pour établir des liens plus étroits avec leurs fans et construire une carrière durable », déclare le dirigeant de l'entreprise.

Techniquement, Nina Protocol était basée sur la blockchain Solana, garantissant des transactions rapides et peu coûteuses. Le système Arweave était également utilisé pour le stockage décentralisé des données. Désormais, ces solutions technologiques et ce contenu seront intégrés à la plateforme SoundCloud. Cela pourrait créer des opportunités supplémentaires pour les jeunes créateurs indépendants, y compris ceux d'Ouzbékistan, pour trouver leur place sur la scène mondiale.

Migration et soutien aux créateurs

SoundCloud a lancé un outil de migration spécial pour les anciens utilisateurs de Nina. Grâce à cet outil, les artistes peuvent facilement transférer leurs travaux vers la nouvelle plateforme. De plus, ces créateurs bénéficieront d'un abonnement SoundCloud Artist gratuit jusqu'à la fin de l'année. Ce pack comprend les fonctionnalités suivantes :

Fonctionnalités de monétisation des créations (génération de revenus) ;

Outils d'analyse avancés pour élargir l'audience ;

Possibilité de distribuer la musique sur tous les principaux services de streaming.

Cet accord témoigne de la volonté de SoundCloud de maintenir sa position en tant qu'« espace pour les créateurs indépendants » dans la concurrence face à des géants comme Spotify ou Apple Music. La manière dont les technologies basées sur Nina Protocol seront intégrées à la plateforme reste au centre de l'attention des experts et des passionnés de musique.