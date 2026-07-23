Guskov sur son combat contre Ankalaev : « Cela pourrait changer ma vie »

L'Ouzbékistan Le combattant de l'UFC Bogdan Guskov, lors de l'UFC Fight Night 282, Magomed Ankalaeva qualifié son prochain combat contre lui comme l'une des plus grandes opportunités de sa carrière.

Selon lui, une victoire contre le combattant russe, classé numéro un dans la catégorie des poids mi-lourds, pourrait non seulement changer son statut à l'UFC, mais aussi transformer radicalement sa vie.

« J'ai accepté immédiatement »

Guskov a déclaré que lorsque son manager l'a informé de la possibilité d'affronter Ankalaev, il n'a pas hésité une seconde.

« Je n'ai pas besoin de temps pour accepter une bonne nouvelle. Quand mon manager m'a dit qu'il y avait une opportunité de combattre Magomed, j'ai tout de suite pensé : “Peut-être que ce combat changera ma carrière et ma vie” », a-t-il confié.

Pour le combattant, ce duel offre une chance de grimper rapidement dans le classement et d'intégrer le cercle des plus grands noms de la division.

Son premier combat en cinq rounds

Bogdan Guskov a expliqué qu'il s'était initialement préparé pour un combat de trois rounds. Désormais, il s'apprête à disputer son premier combat de cinq rounds en carrière.

« Nous avions préparé le camp d'entraînement pour trois rounds. Maintenant, nous verrons ce qui se passera sur cinq rounds. Ce sera mon premier combat de cinq rounds », a déclaré Guskov.

Cette situation mettra à l'épreuve l'endurance du combattant ouzbek, sa gestion de l'énergie et sa performance dans les rounds finaux.

Il qualifie Ankalaev d'adversaire le plus redoutable

Guskov a évalué Magomed Ankalaev comme l'adversaire le plus sérieux de la catégorie des poids mi-lourds.

Il a souligné que cet affrontement est encore plus intéressant qu'un combat potentiel contre Jan Blachowicz, qui avait été évoqué auparavant.

« Le combat contre Ankalaev est plus intéressant pour moi qu'un combat contre Blachowicz. Magomed est classé numéro un. C'est un véritable test qui montrera qui je suis », a-t-il affirmé.

« Je n'ai pas de temps à perdre »

Guskov, âgé de 33 ans, n'a pas caché qu'il ne souhaitait pas avancer à petits pas à ce stade de sa carrière.

« J'ai 33 ans, je ne peux pas attendre. Je veux seulement des grands noms et des opportunités », a déclaré le combattant ouzbek.

Ses propos montrent clairement que Guskov considère le combat contre Ankalaev comme une opportunité décisive pour rejoindre la course au titre.

Le test le plus important de sa carrière

La position élevée de Magomed Ankalaev au classement et son expérience font de ce combat une tâche extrêmement complexe pour Guskov.

Cependant, le sportif ouzbek vise à démontrer son potentiel précisément à travers un tel défi. Le duel de cinq rounds à l'UFC Fight Night 282 pourrait marquer une nouvelle étape dans sa carrière ou définir sa trajectoire future dans la division.