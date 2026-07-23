Samsung utilise pour la première fois des batteries silicium-carbone : les possibilités de la nouvelle technologie

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Samsung utilise pour la première fois des batteries silicium-carbone : les possibilités de la nouvelle technologie

Le géant technologique sud-coréen Samsung a introduit pour la première fois des batteries silicium-carbone (SiC) dans ses nouveaux smartphones pliables : les Galaxy Z Fold 8 Ultra, Galaxy Z Fold 8 et Galaxy Z Flip 8. Cette technologie devrait marquer une nouvelle ère dans l'industrie des batteries, car elle offre une densité énergétique supérieure à celle des batteries lithium-ion traditionnelles. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

L'avantage principal des batteries silicium-carbone est qu'elles permettent d'augmenter considérablement la capacité de la batterie sans augmenter les dimensions physiques de l'appareil. De plus, grâce à cette technologie, les ingénieurs peuvent rendre le boîtier du smartphone plus fin tout en conservant la même capacité. Selon les informations d'ixbt.com, Samsung a décidé d'innover précisément dans ces deux directions.

Équilibre entre capacité et compacité

Grâce à cette nouvelle technologie, Samsung a réussi à augmenter la capacité de la batterie de ses smartphones pliables au format « livre ». En particulier, le modèle Galaxy Z Fold 8 Ultra est équipé d'une batterie de 5000 mAh, tandis que le modèle standard Galaxy Z Fold 8 dispose d'une batterie de 4800 mAh. À titre de comparaison, la génération précédente était limitée à 4400 mAh.

Pour le modèle Galaxy Z Flip 8, l'entreprise a adopté une approche différente : la capacité de la batterie est restée inchangée, mais grâce à la technologie SiC, le boîtier de l'appareil a été considérablement affiné. Alors que le modèle précédent avait une épaisseur de 13,7 mm une fois plié, le nouveau Galaxy Z Flip 8 mesure 13,1 mm. Il s'agit d'une nouveauté importante pour les utilisateurs qui apprécient la compacité.

Concurrence sur le marché et projets futurs

Il convient de noter que les fabricants de smartphones chinois ont pris une longueur d'avance dans l'utilisation des batteries silicium-carbone. Depuis 2023, certaines marques utilisent cette technologie pour intégrer des batteries allant de 6000 à 10 000 mAh sans augmenter l'épaisseur du boîtier. Samsung, quant à lui, a choisi une approche plus prudente et conservatrice.

Pour l'instant, ces nouveaux types de batteries ne sont utilisés que dans les appareils pliables haut de gamme de la série Galaxy Z. Cependant, les experts estiment qu'à l'avenir, cette technologie sera étendue à d'autres séries populaires de Samsung. Nous pourrions notamment voir ces nouvelles batteries dans les gammes suivantes :

  • Série Galaxy S (flagships) ;
  • Appareils de milieu de gamme de la série Galaxy A ;
  • Modèles Galaxy M et Galaxy F.
Selon les rumeurs, le futur Galaxy S27 Ultra pourrait être équipé d'une batterie silicium-carbone d'une capacité de 5500-6000 mAh. Cela propulsera sans aucun doute l'autonomie des flagships de Samsung vers un nouveau niveau. Pour l'instant, l'entreprise continue d'adapter cette technologie à la production de masse et d'en tester la sécurité.

SamsungGalaxy Z Fold 8TechnologieBatterieSmartphone
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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