Ramazon Temirov fait l'éloge d'Erceg : « Nous verrons le reste lors du combat »

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Ramazon Temirov fait l'éloge d'Erceg : « Nous verrons le reste lors du combat »

Ouzbek Combattant de l'UFC Ramazon Temirov a énuméré les points forts de son adversaire avant son combat du 25 juillet contre l'Australien Steve Erceg. Il a qualifié Erceg de boxeur expérimenté doté d'une excellente technique et d'une gestion d'énergie efficace.

Temirov a également souligné que son adversaire a disputé cinq rounds lors d'un combat pour le titre. Malgré cela, le combattant ouzbek est confiant dans sa capacité à offrir un spectacle captivant aux fans dans l'octogone.

« C'est un excellent boxeur »

Ramazon Temirov a salué les mouvements debout et la technique de frappe de Steve Erceg.

« C'est un excellent boxeur. Sa technique est bonne. Il bouge avec précision sans gaspiller trop d'énergie. C'est un très bon combattant », a déclaré Temirov.

Selon lui, Erceg sait parfaitement contrôler la situation et attendre l'opportunité sans faire de mouvements inutiles.

L'expérience des cinq rounds contre Pantoja

Temirov a également reconnu l'expérience acquise par son futur adversaire lors de combats de haut niveau.

Steve Erceg a tenu cinq rounds complets lors de son combat pour le titre contre le champion de l'UFC Alexandre Pantoja. Cela témoigne de son endurance et de sa capacité à performer sous pression.

« Il a été prétendant au titre et a combattu cinq rounds contre Pantoja. Nous verrons la suite lors du combat », a déclaré l'athlète ouzbek.

Temirov promet un combat spectaculaire

Bien que Ramazon Temirov ait exprimé son respect pour son adversaire, il est prêt à démontrer tout son potentiel dans l'octogone.

« Nous espérons offrir un beau combat, insha'Allah », a-t-il ajouté.

Le style agressif et les frappes puissantes de Temirov seront opposés aux mouvements techniques et prudents d'Erceg. Ce choc promet une confrontation entre deux styles distincts.

Quand aura lieu le combat ?

Le combat entre Ramazon Temirov et Steve Erceg le 25 juillet aura lieu.

Ce combat est considéré comme un test crucial pour l'athlète ouzbek afin de grimper dans le classement de l'UFC et de se rapprocher des leaders de la division.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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