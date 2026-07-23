Quatre prétendants pour Hervé Renard : la Corée du Sud en pole position

L'entraîneur français Hervé Renard reste l'un des techniciens les plus convoités sur la scène internationale. Selon Foot Mercato, après son court passage en Tunisie, plusieurs fédérations de football ont manifesté leur intérêt pour lui simultanément.

L'option la plus sérieuse Corée du Sud est évoquée pour l'équipe nationale. Parallèlement, Renard est également considéré comme un candidat potentiel pour les postes de sélectionneur de l'Afrique du Sud, du Sénégal et éventuellement de l'Algérie.

Corée du Sud voit en Renard le candidat principal

Selon la source, Corée du Sud la fédération de football considère Hervé Renard comme le candidat principal au poste de sélectionneur national.

Selon les médias locaux, le technicien français pourrait remplacer Hong Myung-bo, qui a quitté son poste après une performance décevante lors de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026.

Pour l'instant, aucune information n'a été communiquée concernant un accord officiel entre les parties.

Les équipes africaines également intéressées

La vaste expérience d'Hervé Renard dans le football africain garantit une forte demande sur le continent.

Selon les informations, les fédérations de football d'Afrique du Sud et du Sénégal l'ont également ajouté à leur liste de candidats pour le poste de sélectionneur.

Étant donné l'expérience de Renard avec les équipes nationales africaines, ces deux options pourraient être sérieusement envisagées.

L'option algérienne pourrait également émerger

L'équipe nationale d'Algérie est actuellement dirigée par Vladimir Petković.

Cependant, selon la source, si Petković venait à quitter son poste, la Fédération algérienne de football pourrait envisager la candidature d'Hervé Renard.

Ainsi, il est fort probable que l'intérêt autour de l'entraîneur français s'intensifie dans un avenir proche.

Renard, double champion d'Afrique

Au cours de sa carrière d'entraîneur, Hervé Renard a remporté la Coupe d'Afrique des Nations à deux reprises.

Il a mené l'équipe nationale de Zambie au titre continental en 2012, et celle de la Côte d'Ivoire en 2015.

Ce sont précisément ces résultats qui ont fait de Renard l'un des entraîneurs les plus expérimentés et les plus demandés pour diriger des équipes nationales.

Quelle équipe choisira-t-il ?

Pour l'instant, la prochaine destination d'Hervé Renard n'est pas claire. Bien que l'option de la Corée du Sud soit présentée comme la plus sérieuse, les offres venant d'Afrique pourraient également influencer sa décision.

Le choix du technicien français devrait être l'un des événements les plus suivis sur le marché des sélectionneurs nationaux dans les prochains jours.