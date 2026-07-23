Ramazon Temirov dévoile ses ambitions : en route vers le titre après Erceg

L'Ouzbek Le combattant de l'UFC Ramazon Temirov a évoqué ses projets et son rêve de titre avant son combat crucial à Abu Dhabi. Le 25 juillet, il affrontera l'Australien Steve Erceg lors du co-main event de l'UFC Fight Night 282.

Temirov a admis que le statut de co-main event représente une grande responsabilité. Il vise à justifier la confiance de l'UFC par une belle performance et une victoire.

« L'objectif est le titre »

Selon Ramazon Temirov, une victoire sur Erceg pourrait lui permettre de prendre la place de son adversaire dans le classement.

« Si Dieu le veut, si nous gagnons ce combat, je pense que je prendrai sa place. Après cela, je combattrai quiconque l'UFC me proposera. L'objectif est le titre », a déclaré Temirov.

L'athlète ouzbékistanais a souligné qu'il ne choisit pas ses adversaires et qu'il est prêt pour tout combat proposé par l'organisation.

Justifier la confiance de l'UFC

Temirov considère sa participation au co-main event de l'UFC comme une opportunité majeure dans sa carrière.

« Combattre en co-main event me confère une très grande responsabilité. Je remercie infiniment l'UFC pour leur confiance. Si Dieu le veut, je justifierai cette confiance de la plus belle des manières », a-t-il affirmé.

Le combattant espère offrir, avec Erceg, un spectacle mémorable aux fans d'Ouzbékistan et de l'UFC.

Que pense-t-il d'Erceg ?

Temirov a noté qu'il ne sous-estime pas son futur adversaire et qu'il respecte chaque athlète.

« Steve est un bon combattant. Il a du talent. Je ne me considère pas supérieur à mes adversaires, mais je donnerai tout ce que j'ai pendant le combat », a-t-il dit.

Auparavant, Erceg avait également souligné la puissance des coups, la vitesse et l'agressivité de Temirov. Le combattant australien a fait savoir qu'il prévoyait de mener le combat jusqu'aux derniers rounds.

Prêt pour un combat complet, pas seulement pour le KO

Temirov et son équipe ne se sont pas préparés pour gagner à un round spécifique, mais pour un combat complet de trois rounds.

« Nous nous sommes préparés pour un combat de trois rounds. Notre camp d'entraînement de trois mois était axé sur un combat complet. Il n'y a pas d'obsession pour le KO rapide. Ces situations se présentent naturellement pendant le combat », a déclaré le combattant.

Cette approche montre que Temirov se prépare à tous les scénarios sans épuiser toute son énergie dès les premières secondes.

Réaction sur un éventuel combat contre Asu

Temirov a également donné son avis sur un combat potentiel contre Asu, qui évolue dans la même catégorie de poids.

Il a précisé qu'ils sont amis et ne souhaitent pas s'affronter. Cependant, si l'UFC prend cette décision, ils seront obligés de monter dans l'octogone.

« Nous ne voulions pas nous battre l'un contre l'autre. Nous sommes amis. Mais si l'UFC le décide, nous sommes obligés de combattre. S'ils me donnent quelqu'un de plus fort, je combattrai sans problème », a déclaré Temirov.

Il souhaite affronter Joshua Van

Ramazon Temirov n'a pas caché que Joshua Van fait partie des adversaires qui l'intéressent.

« Il combat aussi debout et ne recule pas. Je suis pareil. Ce serait un très beau combat », a déclaré l'athlète ouzbek.

Le style ouvert et agressif des deux combattants pourrait rendre un tel affrontement très attractif pour les fans.

Temirov en Ouzbékistan veut combattre

Le combattant a exprimé sa joie face aux rumeurs concernant l'organisation possible d'un événement UFC en Ouzbékistan. Cependant, il ne dispose pas encore de date ou de détails précis.

« Si je réussis ce combat, j'aimerais combattre en Ouzbékistan pour le suivant, peu importe l'adversaire », a déclaré Temirov.

Le combat crucial entre Ramazon Temirov et Steve Erceg aura lieu le 25 juillet à Abu Dhabi. Pour le combattant ouzbek, cette victoire pourrait lui permettre de grimper au classement et de franchir une nouvelle étape vers le titre.