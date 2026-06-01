Le prix du Bitcoin chute sous les 72 000 USD : MicroStrategy commence à vendre

·55·Économie
Le prix du Bitcoin chute sous les 72 000 USD : MicroStrategy commence à vendre

Le marché des cryptomonnaies a connu un changement majeur pour la première fois en quatre ans. Le prix du Bitcoin est passé sous la barre des 72 000 USD, suscitant la prudence chez les investisseurs. Cette baisse est liée à la décision de MicroStrategy de vendre certains de ses actifs après une longue pause. C'est ce que rapporte Coindesk.com .

Pour la première fois en quatre ans, MicroStrategy a mis en vente une partie de ses réserves de Bitcoin. Cette décision inattendue a surpris les acteurs du marché, car l'entreprise suivait jusqu'ici une stratégie d'achat et de conservation à long terme des crypto-actifs.

Selon les analystes, la baisse du prix du Bitcoin n'est pas seulement due aux actions de MicroStrategy, mais aussi à la dynamique globale du marché. Les investisseurs surveillent actuellement de près les décisions économiques attendues de la Fed et les chiffres de l'inflation, ce qui accroît la volatilité sur les marchés crypto et boursiers.

Néanmoins, de nombreux experts soulignent que les prévisions à long terme pour le Bitcoin restent positives. Bien qu'une baisse de prix à court terme soit observée, l'intérêt pour la technologie blockchain et l'afflux d'investissements institutionnels se poursuivent. La manière dont le marché s'adaptera à ce nouveau niveau de prix dans les semaines à venir sera déterminante.

BitcoinMicroStrategyCryptomonnaieBourseInvestissement
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Laylo
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Quelle quantité d'essence a été produite en Ouzbékistan en 4 mois ?Aujourd'hui, 08:03Baisse significative de la production de gaz naturel en OuzbékistanAujourd'hui, 07:34Système de paiement des impôts simplifié pour les entrepreneurs en OuzbékistanAujourd'hui, 07:24Le prix du Bitcoin chute sous 66 000 $ sur fond de tensions USA-IranAujourd'hui, 07:19Le Trésor américain sanctionne quatre grandes bourses crypto iraniennesAujourd'hui, 07:17New York et l'Union européenne collaborent sur la surveillance des stablecoinsAujourd'hui, 07:13
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Économie actualités

Les taux de change pour le 21 mai ont été annoncés
Le taux de change du dollar pour le 14 mai est annoncé
Un nouvel espoir pour la baisse des prix de la viande dans l'élevage
Les taux de change pour le 25 mai ont été annoncés
Le taux de change du dollar pour le 12 mai est annoncé
Le taux de change du dollar pour le 5 mai a été publié
Le taux de change du dollar augmente en Ouzbékistan
Le taux de change du dollar pour le 13 mai est annoncé